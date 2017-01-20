Gambiya lideri sürgün edilebilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Marcel Alain de Souza, Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in sürgüne gönderilebileceğini belirtti.
De Souza, yaptığı açıklamada, seçimi kaybetmesine rağmen görevi, yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'a devretmeyi kabul etmeyen Jammeh'in, tüm yaşananlardan sonra Gambiya'da kalamayacağını ve başka bir ülkeye sürgün edilebileceğini bildirdi.
Gambiya'daki krizin çözümü için son dakikaya kadar yapıcı davranmaya çalıştıklarını kaydeden de Souza, "Gine Devlet Başkanı Alpha Conde liderliğinde, Liberya ve Moritanya devlet başkanlarının katılımıyla oluşacak bir ECOWAS heyeti Gambiya'ya gönderilecek. Görüşmelerin başarılı geçmesi durumunda da Jammeh önce Gine'ye daha sonra da istediği bir ülkeye sürgün edilebilir." ifadelerini kullandı.
Jammeh'in Gambiya'da kalmasının söz konusu olmadığını vurgulayan de Souza, "Ona saygın bir şekilde ayrılmasını öneriyoruz." dedi.
Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.
Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.
Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.
ECOWAS bu sabah, Jammeh'e geri adım atması için yerel saatle 12.00'ye kadar süre verildiğini, aksi halde askeri müdahalede bulunulacağını bildirmişti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın her gün İngiltere, Almanya ve ABD uzantılı çok sayıda siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Halkların duygularının körüklenmesinin, ırkçı ve bölücü söylemlerin canlandırılmasının etkileri, yıkıcı olacaktır. Naziliğin doğurduğu Hitler bizden uzak değil" dedi
Azerbaycanlılar, tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 27. yılında Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti
Siyaset bilimci Doçent Dr. Kiszelly, "Soros, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumları dönüştürmek istiyor. Hükümeti kontrol etmek ve eleştirmek STK'ların görevi ama bunu gizli bir ajanda kapsamında yapmaya hakları yok" dedi
ECOWAS Komisyonu Başkanı de Souza, "Gine Devlet Başkanı Conde liderliğinde, Liberya ve Moritanya devlet başkanlarından oluşacak bir heyet Gambiya'ya gidecek. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Jammeh önce Gine'ye oradan da başka bir ülkeye sürgün edilebilir" dedi.
Çin'in yüzde 6,5 ila 6,7 yönünde olan 2016 ekonomik büyüme hedefi gerçekleşti
Rusya, Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine genel olarak iyimser yaklaşıyor
İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Müslüman çocuklarının devam ettiği iki okul, Londra'da düzenlenen gramer yarışmasında birincilik ve üçüncülük madalyalarını kazandı
Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi katleden örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe hakkında Bilirkişi raporunda Zschäpe’nin “ruhsal bozukluğu” olmadığı ve cezai sorumluluğu bulunduğu belirtildi.
Suriye'deki antik Palmira şehrinde bulunan antik tiyatronun bir kısmı DEAŞ tarafından yıkıldı
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Mnuchin, Rusya'ya uygulanan mevcut yaptırımlarını sürdürmeye yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi
İklim değişikliğinin sebep olduğu deniz suyu yükselmesinin en büyük zararını gören Bangladeş'in balıkçı köyleri sular altında kalıyor
Sırbistan - Macaristan sınırında sıkışıp kalan mülteciler zorlu kış şartları altında depolarda hayatta kalmaya çalışıyor
"El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi
ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, Kongrenin bahçesindeki yemin töreninin ardından, Obama'dan görevi devralacak
Brezilya'da meydana gelen uçak kazası ve kazada ölen Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Teori Zavascki için 3 günlük ulusal yas ilan edildi