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14:04, 20 Ocak 2017 Cuma
Afrika
12:38, 20 Ocak 2017 Cuma

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Gambiya lideri sürgün edilebilir
Gambiya lideri sürgün edilebilir

ECOWAS Komisyonu Başkanı de Souza, "Gine Devlet Başkanı Conde liderliğinde, Liberya ve Moritanya devlet başkanlarından oluşacak bir heyet Gambiya'ya gidecek. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Jammeh önce Gine'ye oradan da başka bir ülkeye sürgün edilebilir" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Marcel Alain de Souza, Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in sürgüne gönderilebileceğini belirtti.

De Souza, yaptığı açıklamada, seçimi kaybetmesine rağmen görevi, yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'a devretmeyi kabul etmeyen Jammeh'in, tüm yaşananlardan sonra Gambiya'da kalamayacağını ve başka bir ülkeye sürgün edilebileceğini bildirdi.

Gambiya'daki krizin çözümü için son dakikaya kadar yapıcı davranmaya çalıştıklarını kaydeden de Souza, "Gine Devlet Başkanı Alpha Conde liderliğinde, Liberya ve Moritanya devlet başkanlarının katılımıyla oluşacak bir ECOWAS heyeti Gambiya'ya gönderilecek. Görüşmelerin başarılı geçmesi durumunda da Jammeh önce Gine'ye daha sonra da istediği bir ülkeye sürgün edilebilir." ifadelerini kullandı.

Jammeh'in Gambiya'da kalmasının söz konusu olmadığını vurgulayan de Souza, "Ona saygın bir şekilde ayrılmasını öneriyoruz." dedi.

Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.

Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.

Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.

ECOWAS bu sabah, Jammeh'e geri adım atması için yerel saatle 12.00'ye kadar süre verildiğini, aksi halde askeri müdahalede bulunulacağını bildirmişti.



İlgili Konular yahya jammeh Gambiya
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