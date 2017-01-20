Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anıldı.
Azerbaycanlılar, 1990 yılında yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bıraktı. Bakü ve diğer bölgelerden gelen vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yerel saatle 12.00'de de Azerbaycan için canını veren bütün şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler siren ve korna çaldı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de devlet erkanıyla Şehitler Hiyabanı'nda düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı çalınan törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, katliamın Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve istiklali yolunda verilen mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Özoral, Azerbaycanlıların tanklara karşı vücudunu siper ederek inanç dolu bir ruhla verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını belirtti.
Azerbaycan'ın istiklali uğrunda, bundan 27 yıl önce bugün hayatlarını veren şehitleri rahmetle andığını bildiren Özoral, "Her zaman olduğu gibi Azerbaycan'la tam dayanışma hissiyatımızı vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.
Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişiyi ise yaraladı.
Şehitler, yüzbinlerin katılımıyla, gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla, Şehitler Hiyabanı'na defnedildi.
Azerbaycanlılar 27 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın her gün İngiltere, Almanya ve ABD uzantılı çok sayıda siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Halkların duygularının körüklenmesinin, ırkçı ve bölücü söylemlerin canlandırılmasının etkileri, yıkıcı olacaktır. Naziliğin doğurduğu Hitler bizden uzak değil" dedi
Azerbaycanlılar, tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 27. yılında Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti
Siyaset bilimci Doçent Dr. Kiszelly, "Soros, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumları dönüştürmek istiyor. Hükümeti kontrol etmek ve eleştirmek STK'ların görevi ama bunu gizli bir ajanda kapsamında yapmaya hakları yok" dedi
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