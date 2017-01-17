14:03, 20 Ocak 2017 Cuma

Ä°stanbul'da bir 15 Temmuz iddianamesi daha





Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 29 yÄ±la kadar hapis talebiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, darbe giriÅŸimi gecesi ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼zerlerinde silah bulunduÄŸu halde muÌˆÅŸteki TÃ¼mamiral Ã–zel'i cebir ve ÅŸiddet kullanarak konutundan derdest edip, ruÌˆtbesini sÃ¶ktuÌˆkleri, ellerini kelepÃ§eledikleri, aÄŸzÄ±nÄ± bantladÄ±klarÄ± ve zorla cezaevine kapattÄ±klarÄ± anlatÄ±ldÄ±.

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