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17:12, 20 Ocak 2017 Cuma
Asya
14:01, 20 Ocak 2017 Cuma

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Filipinler'de 3 EndonezyalÄ± balÄ±kÃ§Ä± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Filipinler'de 3 EndonezyalÄ± balÄ±kÃ§Ä± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Endonezya uyruklu 3 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n, Ebu Seyyaf tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de Ebu Seyyaf'Ä±n, EndonezyalÄ± 3 balÄ±kÃ§Ä±yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BatÄ± Mindanao Kuvvetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine yeni atanan TÃ¼mgeneral Varlito Galvez, Filipinler'in gÃ¼neyinde bulunan Sulu Denizi'nde bir balÄ±kÃ§Ä± teknesinden Endonezya uyruklu 3 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n, Ebu Seyyaf tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galvez, aynÄ± gÃ¼n Indanan kÃ¶yÃ¼nde iki Filipinli balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elinden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, geÃ§en yÄ±l aÄŸustosta 18 yaÅŸÄ±ndaki bir rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan orduya Ebu Seyyaf'Ä± "bitirme" emri vermiÅŸ, askerlerle Ebu Seyyaf Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan ilk Ã§atÄ±ÅŸmada, 11 Ebu Seyyaf Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ebu Seyyaf, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Ã–rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.



Ä°lgili Konular Filipinler Ebu Seyyaf
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