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14:09, 20 Ocak 2017 Cuma

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Duma'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na onay
Duma'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na onay

Duma'da TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmanÄ±n kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸma, Rusya meclisinin alt kanadÄ± Dumaâ€™da kabul edildi.

Duma tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rus gazÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya taÅŸÄ±masÄ± planlanan TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmanÄ±n kabul edildiÄŸi bildirildi.

TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesinin, Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™un, 2019 yÄ±lÄ±ndan itibaren TÃ¼rkiye ve Avrupaâ€™ya doÄŸalgaz ihracÄ±yla ilgili riskleri azaltacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Rus gazÄ±nÄ±n, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kesintisiz ve gÃ¼venilir bir ÅŸekilde temin edilmesi sayesinde, Rusya proje kapmasÄ±ndaki ilk hattan yÄ±llÄ±k 750 milyon dolar gelir elde edecektir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Proje kapsamÄ±nda inÅŸa edilmesi planlanan ikinci hattÄ±n ise gazÄ± alacak Ã¼lkelerin belirlenmesi sonrasÄ±nda Rusya iÃ§in yine ek gelir yaratacaÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, anlaÅŸma kapsamÄ±nda projenin denizde inÅŸa edilecek kÄ±smÄ±nÄ±n da vergilerden muaf olacaÄŸÄ± kaydedildi.

HÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmasÄ± geÃ§en ekim ayÄ±nda Ä°stanbul'da imzalanan proje kapsamÄ±nda, her biri yÄ±lda 15,75 milyar metrekÃ¼p kapasiteye sahip iki boru hattÄ±nÄ±n inÅŸa edilmesi planlanÄ±yor.

Ä°lk hattÄ±n TÃ¼rkiye'ye, ikinci hattÄ±n ise gerekli teminatlarÄ±n alÄ±nmasÄ± halinde Avrupa'ya doÄŸalgaz ulaÅŸtÄ±rmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶z konusu hattÄ±n TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, 2019'da faaliyete geÃ§mesi bekleniyor. Â 



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