14:10, 20 Ocak 2017 Cuma

GÃ¼ney AfrikalÄ± genÃ§ler Bursa'da meslek Ã¶ÄŸrenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Pule Malefane, mart ayÄ±nda GÃ¼ney AfrikalÄ± bir grup gencin Bursa TasarÄ±m ve Teknoloji GeliÅŸtirme Merkezi'nde (BUTGEM) mesleki eÄŸitim gÃ¶receÄŸini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi OdasÄ±ndan (BTSO) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, GÃ¼ney Afrika Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Pule Malefane, BTSO Hizmet BinasÄ±'nda, BTSO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Burkay'Ä± ziyaret etti.

Burkay, TÃ¼rkiye'nin ihracatÃ§Ä± kenti Bursa'nÄ±n geliÅŸmiÅŸ alt yapÄ±sÄ±, dinamik giriÅŸimcileri ve yÃ¼ksek iÅŸ kalitesiyle uygun yatÄ±rÄ±m ortamÄ±na sahip olduÄŸunu belirtti.

100'den fazla Ã¼lkeye ihracat yapan Bursa'nÄ±n sanayi alanÄ±ndaki tecrÃ¼besi ve kurulu Ã¼retim parkÄ±yla TÃ¼rkiye'nin marka kentlerinden birisi olduÄŸunu vurgulayan Burkay, BTSO olarak BursalÄ± firmalarÄ±n ihracatÄ±nÄ± artÄ±ran ve rekabetini gÃ¼Ã§lendiren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini kaydetti.

BTSO Ticari Safari Projesi ve KÃ¼resel Fuar Acentesi Projesi ile BursalÄ± firmalarÄ± GÃ¼ney AfrikalÄ± birÃ§ok firmayla buluÅŸturduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Burkay, ticari iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticari heyet organizasyonlarÄ±n sÃ¼rmesi gerektiÄŸini belirtti.

Mesleki eÄŸitim alanÄ±nda GÃ¼ney Afrika ile iÅŸ birliÄŸi adÄ±mlarÄ± attÄ±klarÄ±na da deÄŸinen Burkay, mart ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 GÃ¼ney AfrikalÄ± kursiyere yÃ¶nelik BUTGEM'de yazÄ±lÄ±m uzmanlÄ±ÄŸÄ±, otomasyon sistemleri ve moda tasarÄ±m alanlarÄ±nda 3 ay sÃ¼recek bir eÄŸitim programÄ± dÃ¼zenleyeceklerini aktardÄ±.

GÃ¼ney Afrika BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Pule Malefane de TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Afrika arasÄ±ndaki ticaret hacminin son 2 yÄ±lda 1,4 milyar dolardan 800 milyon dolara kadar gerilediÄŸini belirtti.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin yeniden artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Malefane, TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m yapmaya davet etti.

GÃ¼ney Afrika ve TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geliÅŸmesinde BTSO'nun Ã¶nemli bir kÃ¶prÃ¼ vazifesi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Malefane, Bursa'nÄ±n mesleki ve teknik eÄŸitim tecrÃ¼besinden faydalanmak istediklerini vurguladÄ±.

Malefane, BTSO ile 2016 KasÄ±m ayÄ±nda imzalanan iyi niyet protokolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, GÃ¼ney Afrika'dan bir grup kursiyerin mart ayÄ±nda BUTGEM'de mesleki eÄŸitim gÃ¶receÄŸini ifade ederek, "Ãœretim ve sanayi altyapÄ±sÄ±nda bir marka olan Bursa'nÄ±n mesleki eÄŸitim potansiyelinden GÃ¼ney AfrikalÄ± genÃ§lerimizin de faydalanmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Malefane ve beraberindekiler, daha sonra "GÃ¼ney Afrika Ticaret ve YatÄ±rÄ±m Ä°mkanlarÄ±" toplantÄ±sÄ±nda Bursa iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi.