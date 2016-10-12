14:16, 20 Ocak 2017 Cuma

Konya'da cami Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var





Konya'daki UluÄ±rmak Muradiye Cami'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan Ã§atÄ± kardan dolayÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya'daki UluÄ±rmak Muradiye Cami'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan Ã§atÄ± kardan dolayÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var.

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