14:23, 20 Ocak 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan TBMM'deki kavga ile ilgili aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda, "BugÃ¼n tamamlamayÄ± Ã¼mit ediyoruz, her ÅŸey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yÃ¶nelik faaliyetlere ÅŸahit oluyoruz. Demokratik sÄ±nÄ±rlar iÃ§erisinde yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ karÅŸÄ± duruÅŸ kabul edilebilir ancak milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Siyasi etik, siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar Ã¶yle zannediyorum ki SayÄ±n BahÃ§eli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduÄŸunda hiÃ§bir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattÄ±r. Kendisini bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±m ve geÃ§miÅŸ yakÄ±n siyasi tarihimizde de Ã¶nemli kriz anlarÄ±ndaki duruÅŸu bunun en gÃ¼zel ispatÄ±dÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¶ylenen sÃ¶zler, bu teklifin geÃ§memesi yÃ¶nÃ¼ndeki anlamsÄ±z kampanyanÄ±n birer parÃ§asÄ±dÄ±r."