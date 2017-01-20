Hakkari'de PKK'nÄ±n mÃ¼himmatÄ± ele geÃ§irildi

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hudut Birlikleri ve Hudut Ã–zel Harekat Taburu KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Hakkari Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Ã–zel Harekat ve Ã‡ukurca Jandarma Komando Taburu, Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã–zel Harekat Polisleri, Ã‡ukurca Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli jandarma timleri ve gÃ¼venlik korucularÄ±, Ã‡ukurca 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sevk ve idaresinde Kazan ve Kasran vadilerinde operasyon dÃ¼zenlendi.
PKK'nÄ±nÂ kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda Kuzey Kore yapÄ±mÄ± HT 16 PGJ antitank gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ roket, 5 RPG mÃ¼himmatÄ±, 7 antitank mÃ¼himmatÄ± ve buna ait 5 sevk fiÅŸeÄŸi, 43 bÃ¼yÃ¼k boy pil, 9 TNT, 225 gram tahrip kalÄ±bÄ±, 5 kilogram C4 plastik patlayÄ±cÄ±, C3 plastik patlayÄ±cÄ±yla tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 kumanya kutusu, tuzaklanmÄ±ÅŸ roket kuyruÄŸu, 21 fÃ¼nye, 324 AK-47 mÃ¼himmatÄ±, 391 bixi mÃ¼himmatÄ±, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayÄ±cÄ± madde, boÅŸ piknik tÃ¼pÃ¼, 15 metre patlayÄ±cÄ± kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandÄ±, 73 bÃ¼yÃ¼k boy konserve kutusu, 2 paket Ã§ay ve uyku tulumu ile Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
Ã–te yandan, Ã‡ukurca KaymakamÄ± Mehmet Mut, YÃ¼ksekova 3. Piyade TÃ¼men Komutan Vekili TuÄŸgeneral ErdoÄŸan Baykal, Hakkari Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman Suvat DilberoÄŸlu, Ã‡ukurca 2. Hudut Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar Ersay ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine moral ziyaretinde bulundu.
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OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gaziantep merkezli operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi
DEAÅž el Bab'daTÃ¼rk askerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±, beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtiliyor
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Konuk Ã¼lke doktor ve hemÅŸireleri, Urla Karantina AdasÄ±'nda, acil saÄŸlÄ±k hizmetleri, afet saha tatbikatlarÄ± ve uygulamalarÄ± eÄŸitimi aldÄ±
Samsun'da uyuÅŸturucu operasyonunda bir otomobilin tampon kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ halde 5 bin 300 adet uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi
Eski Zaman gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlale teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siyasi etik, siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar Ã¶yle zannediyorum ki SayÄ±n BahÃ§eli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde,PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda, "Milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
Konya'daki UluÄ±rmak Muradiye Cami'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan Ã§atÄ± kardan dolayÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var.
Bursa Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ile 2016 KasÄ±m ayÄ±nda imzalanan iyi niyet protokolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, GÃ¼ney Afrika'dan bir grup kursiyerin mart ayÄ±nda BUTGEM'de mesleki eÄŸitim gÃ¶recek
Duma'da TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmanÄ±n kabul edildi
Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±