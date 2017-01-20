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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:11, 20 Ocak 2017 Cuma
GÃ¼ncel
14:26, 20 Ocak 2017 Cuma

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Hakkari'de PKK'nÄ±n mÃ¼himmatÄ± ele geÃ§irildi
Hakkari'de PKK'nÄ±n mÃ¼himmatÄ± ele geÃ§irildi

Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde,PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hudut Birlikleri ve Hudut Ã–zel Harekat Taburu KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Hakkari Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Ã–zel Harekat ve Ã‡ukurca Jandarma Komando Taburu, Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã–zel Harekat Polisleri, Ã‡ukurca Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli jandarma timleri ve gÃ¼venlik korucularÄ±, Ã‡ukurca 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sevk ve idaresinde Kazan ve Kasran vadilerinde operasyon dÃ¼zenlendi.

ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LEN MÃœHÄ°MMAT

PKK'nÄ±nÂ kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda Kuzey Kore yapÄ±mÄ± HT 16 PGJ antitank gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ roket, 5 RPG mÃ¼himmatÄ±, 7 antitank mÃ¼himmatÄ± ve buna ait 5 sevk fiÅŸeÄŸi, 43 bÃ¼yÃ¼k boy pil, 9 TNT, 225 gram tahrip kalÄ±bÄ±, 5 kilogram C4 plastik patlayÄ±cÄ±, C3 plastik patlayÄ±cÄ±yla tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 kumanya kutusu, tuzaklanmÄ±ÅŸ roket kuyruÄŸu, 21 fÃ¼nye, 324 AK-47 mÃ¼himmatÄ±, 391 bixi mÃ¼himmatÄ±, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayÄ±cÄ± madde, boÅŸ piknik tÃ¼pÃ¼, 15 metre patlayÄ±cÄ± kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandÄ±, 73 bÃ¼yÃ¼k boy konserve kutusu, 2 paket Ã§ay ve uyku tulumu ile Ã§eÅŸitli yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.

Ã–te yandan, Ã‡ukurca KaymakamÄ± Mehmet Mut, YÃ¼ksekova 3. Piyade TÃ¼men Komutan Vekili TuÄŸgeneral ErdoÄŸan Baykal, Hakkari Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¼leyman Suvat DilberoÄŸlu, Ã‡ukurca 2. Hudut Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar Ersay ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine moral ziyaretinde bulundu.

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