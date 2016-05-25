Tayvan'dan Ã‡in'e zeytin dalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Ã‡in'e tarihte yaÅŸananlarÄ± geride bÄ±rakÄ±p "yeni bir dÃ¶nem" aÃ§ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Tsai, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta "Politika kariyerim sÃ¼resince Ã‡in ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerde edindiÄŸim tecrÃ¼beye gÃ¶re askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n problemleri Ã§Ã¶zmeyeceÄŸine ikna oldum." ifadesini kullandÄ±.
BaÅŸkent Taipei'deki liderlik ofisi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan 5 Ocak'ta yazÄ±lmÄ±ÅŸ mektupta "AyrÄ± idarelere sahip olan boÄŸazÄ±n iki yakasÄ±ndaki (Ã‡in ana karasÄ± ve Tayvan) halklarÄ±n mevcut durumda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve istikrarlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne" dikkati Ã§eken Tsai, Pekin yÃ¶netimine "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l diyaloÄŸu" sÃ¼rdÃ¼rme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Tsai, Papa Franciscus'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda ayrÄ±ca "Ã‡in etnik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ilk kadÄ±n lideri olarak sizden ilham alÄ±yorum ve kendimi iki boÄŸaz iliÅŸkilerinde eskiyi geride bÄ±rakÄ±p yeni bir dÃ¶nem aÃ§maya adayacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
ABD BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralmaya hazÄ±rlanan Donald Trump,Â geÃ§en ay diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doÄŸrudan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yÃ¶netimini Ã‡in halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼nde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Tsai'Ä±n Trump'Ä± aramasÄ±nÄ± "KÃ¼Ã§Ã¼k bir hile" olarak niteleyen Pekin yÃ¶netimi ile Taipei arasÄ±ndaki gerilim tÄ±rmanmÄ±ÅŸtÄ±.
Pekin hÃ¼kÃ¼meti, Trump'Ä±n "Tek Ã‡in PolitikasÄ±nÄ±n pazarlÄ±ÄŸa aÃ§Ä±k olduÄŸu" ifadesine de sert tepki gÃ¶stermiÅŸ ve "DÃ¼nyada sadece tek Ã‡in var. Tayvan sorunu mÃ¼zakere edilemez." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.Â
Ãœlkenin ilk uÃ§ak gemisi olan "Lioaning", geÃ§en hafta GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri tatbikattan dÃ¶nerken Tayvan boÄŸazÄ±ndan geÃ§miÅŸ, Taipei yÃ¶netimi bunun Ã¼zerine boÄŸazÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±na ordu gÃ¼Ã§lerini konuÅŸlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Washington'a Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde Tayvan'dan hiÃ§bir resmi heyetin kabul edilmemesi uyarÄ±sÄ±nÄ± yaparak, Taipei'yi "Ã‡in-ABD iliÅŸkilerine zarar verme amacÄ± gÃ¼tmekle" suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±. Ancak Ã‡in, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸ ve bu adanÄ±n gerektiÄŸinde askeri gÃ¼Ã§ kullanarak alÄ±nacak bir eyaleti olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Tayvan'Ä± sadece 22 Ã¼lke tanÄ±yor. Vatikan da halen ada ile diplomatik iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â
Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi
"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"
Tayvan lideri, geÃ§miÅŸi unutup Ã‡in ile yeni bir sayfa aÃ§mak istediklerini sÃ¶yledi
Endonezya uyruklu 3 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n, Ebu Seyyaf tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitry Peskov, Rusya'nÄ±n her gÃ¼n Ä°ngiltere, Almanya ve ABD uzantÄ±lÄ± Ã§ok sayÄ±da siber saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi: "HalklarÄ±n duygularÄ±nÄ±n kÃ¶rÃ¼klenmesinin, Ä±rkÃ§Ä± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n etkileri, yÄ±kÄ±cÄ± olacaktÄ±r. NaziliÄŸin doÄŸurduÄŸu Hitler bizden uzak deÄŸil" dedi
AzerbaycanlÄ±lar, tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak KatliamÄ±'nÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda BakÃ¼ Åžehitler HiyabanÄ±'na akÄ±n etti
Siyaset bilimci DoÃ§ent Dr. Kiszelly, "Soros, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplumlarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyor. HÃ¼kÃ¼meti kontrol etmek ve eleÅŸtirmek STK'larÄ±n gÃ¶revi ama bunu gizli bir ajanda kapsamÄ±nda yapmaya haklarÄ± yok" dedi
ECOWAS Komisyonu BaÅŸkanÄ± de Souza, "Gine Devlet BaÅŸkanÄ± Conde liderliÄŸinde, Liberya ve Moritanya devlet baÅŸkanlarÄ±ndan oluÅŸacak bir heyet Gambiya'ya gidecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu geÃ§mesi durumunda Jammeh Ã¶nce Gine'ye oradan da baÅŸka bir Ã¼lkeye sÃ¼rgÃ¼n edilebilir" dedi.
Ã‡in'in yÃ¼zde 6,5 ila 6,7 yÃ¶nÃ¼nde olan 2016 ekonomik bÃ¼yÃ¼me hedefi gerÃ§ekleÅŸti
Rusya, Astana'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine genel olarak iyimser yaklaÅŸÄ±yor
Ä°ngiltere'nin Lancashire bÃ¶lgesindeki MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi iki okul, Londra'da dÃ¼zenlenen gramer yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birincilik ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k madalyalarÄ±nÄ± kazandÄ±