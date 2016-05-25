14:30, 20 Ocak 2017 Cuma

Tayvan'dan Ã‡in'e zeytin dalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Ã‡in'e tarihte yaÅŸananlarÄ± geride bÄ±rakÄ±p "yeni bir dÃ¶nem" aÃ§ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Tsai, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta "Politika kariyerim sÃ¼resince Ã‡in ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerde edindiÄŸim tecrÃ¼beye gÃ¶re askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n problemleri Ã§Ã¶zmeyeceÄŸine ikna oldum." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸkent Taipei'deki liderlik ofisi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan 5 Ocak'ta yazÄ±lmÄ±ÅŸ mektupta "AyrÄ± idarelere sahip olan boÄŸazÄ±n iki yakasÄ±ndaki (Ã‡in ana karasÄ± ve Tayvan) halklarÄ±n mevcut durumda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve istikrarlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne" dikkati Ã§eken Tsai, Pekin yÃ¶netimine "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l diyaloÄŸu" sÃ¼rdÃ¼rme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Tsai, Papa Franciscus'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda ayrÄ±ca "Ã‡in etnik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ilk kadÄ±n lideri olarak sizden ilham alÄ±yorum ve kendimi iki boÄŸaz iliÅŸkilerinde eskiyi geride bÄ±rakÄ±p yeni bir dÃ¶nem aÃ§maya adayacaÄŸÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralmaya hazÄ±rlanan Donald Trump,Â geÃ§en ay diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doÄŸrudan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yÃ¶netimini Ã‡in halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼nde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Tsai'Ä±n Trump'Ä± aramasÄ±nÄ± "KÃ¼Ã§Ã¼k bir hile" olarak niteleyen Pekin yÃ¶netimi ile Taipei arasÄ±ndaki gerilim tÄ±rmanmÄ±ÅŸtÄ±.

Pekin hÃ¼kÃ¼meti, Trump'Ä±n "Tek Ã‡in PolitikasÄ±nÄ±n pazarlÄ±ÄŸa aÃ§Ä±k olduÄŸu" ifadesine de sert tepki gÃ¶stermiÅŸ ve "DÃ¼nyada sadece tek Ã‡in var. Tayvan sorunu mÃ¼zakere edilemez." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.Â

Ãœlkenin ilk uÃ§ak gemisi olan "Lioaning", geÃ§en hafta GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri tatbikattan dÃ¶nerken Tayvan boÄŸazÄ±ndan geÃ§miÅŸ, Taipei yÃ¶netimi bunun Ã¼zerine boÄŸazÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±na ordu gÃ¼Ã§lerini konuÅŸlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Washington'a Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde Tayvan'dan hiÃ§bir resmi heyetin kabul edilmemesi uyarÄ±sÄ±nÄ± yaparak, Taipei'yi "Ã‡in-ABD iliÅŸkilerine zarar verme amacÄ± gÃ¼tmekle" suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±. Ancak Ã‡in, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸ ve bu adanÄ±n gerektiÄŸinde askeri gÃ¼Ã§ kullanarak alÄ±nacak bir eyaleti olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Tayvan'Ä± sadece 22 Ã¼lke tanÄ±yor. Vatikan da halen ada ile diplomatik iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â