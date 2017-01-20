14:39, 20 Ocak 2017 Cuma

Nijerya'da Åžii lider Zakzaki gÃ¼venlik sebebiyle tutuklu





"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya Ä°slami Hareketi (IMN) taraftarlarÄ±yla, ordu birlikleri arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± tutuklanan Åžii lider Åžeyh Ä°brahim Zakzaki'nin serbest bÄ±rakÄ±lmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Nijerya ulusal basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, resmi makamlar, Zakzaki'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini bildirdi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Zakzaki'nin karÄ±sÄ±nÄ±n tutuklu olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, "Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. FEDERAL MAHKEME SERBEST BIRAKILMASI KARARI VERDÄ° Abuja Federal YÃ¼ksek Mahkemesi, IMN yandaÅŸlarÄ±yla askerler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalardan sonra tutuklanan Zakzaki ve eÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. Zakzaki, NijeryalÄ± General Tukur Buratai'nin konvoyunun geÃ§iÅŸini engellemesi Ã¼zerine Kaduna'ya baÄŸlÄ± Zaria kentinde Åžiiler ile Nijerya ordusu arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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