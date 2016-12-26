14:37, 20 Ocak 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, Devlet BahÃ§eli iÃ§in sarfettiÄŸi sÃ¶zler iÃ§inse, "Siyasi etik, siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar Ã¶yle zannediyorum ki SayÄ±n BahÃ§eli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduÄŸunda hiÃ§bir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattÄ±r. Kendisini bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±m ve geÃ§miÅŸ yakÄ±n siyasi tarihimizde de Ã¶nemli kriz anlarÄ±ndaki duruÅŸu bunun en gÃ¼zel ispatÄ±dÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¶ylenen sÃ¶zler, bu teklifin geÃ§memesi yÃ¶nÃ¼ndeki anlamsÄ±z kampanyanÄ±n birer parÃ§asÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.