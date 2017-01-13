Alaeddin Kaya hakkÄ±nda iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski Zaman gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlale teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.
Mahkeme, bu davanÄ±n, darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±" ile birleÅŸtirilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Mahkemenin birleÅŸtirme kararÄ±nda, Kaya hakkÄ±nda, "anayasayÄ± ihlal" suÃ§undan birleÅŸtirme talepli olarak kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaya'nÄ±n, mahkemede devam eden "FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±"nda da diÄŸer sanÄ±klarla beraber yargÄ±lamasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilen kararda, 2 dava arasÄ±nda "sanÄ±k ve suÃ§ tÃ¼rÃ¼ yÃ¶nÃ¼nden hukuki ve fiili irtibat bulunduÄŸu" ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarÄ±nca davalarÄ±n birleÅŸtirilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Kaya hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlal" suÃ§undan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§inde yuvalanan kiÅŸilerin 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimindeki rolleri anÄ±msatÄ±ldÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n Ã¶nemli ve etkili yÃ¶neticilerinden Kaya'nÄ±n, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock isimli gizli programla birÃ§ok kiÅŸiyle haberleÅŸtiÄŸinin belirlendiÄŸi vurgulanan iddianamede, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Kaya'nÄ±n Haziran 2016'da avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla teslim olmak iÃ§in giriÅŸimde bulunduÄŸu ancak darbenin gerÃ§ekleÅŸmesini bekleyip teslim olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Kaya'nÄ±n, darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakalanabildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, "Kaya'nÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlÄ± kanadÄ±nÄ± bu ÅŸekilde oluÅŸturduÄŸunu bilerek, amacÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerinin basÄ±n yayÄ±n ayaÄŸÄ±nÄ± yÄ±llarca yÃ¶nettiÄŸi" anlatÄ±ldÄ±.
"FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±" kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan Kaya, 19 AÄŸustos 2016'da BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kaya'nÄ±n cÃ¼zdanÄ±nda 1 dolarlÄ±k bir banknot ele geÃ§irilmiÅŸti. Â
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BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi
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Eski Zaman gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlale teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siyasi etik, siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar Ã¶yle zannediyorum ki SayÄ±n BahÃ§eli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r." dedi.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda, "Milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
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Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±