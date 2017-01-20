15:08, 20 Ocak 2017 Cuma

Samsun'da uyuÅŸturucu operasyonu





Samsun'da uyuÅŸturucu operasyonunda bir otomobilin tampon kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ halde 5 bin 300 adet uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Samsun'da bir otomobilin tampon kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ halde 5 bin 300 adet uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi. Ä°stanbul'dan Samsun'a uyuÅŸturucu hap getirileceÄŸi ihbarÄ±nÄ± alan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, iÃ§inde Ä°rfan Y. (29) ve Ukrayna uyruklu Yana S'nin (32) bulunduÄŸu otomobili Ankara karayolundaki uygulama noktasÄ±nda durdurdu. Otomobilde yapÄ±lan aramada, aracÄ±n arka tampon kÄ±smÄ±na zulalanmÄ±ÅŸ poÅŸet iÃ§inde 5 bin 300 adet uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi. Ä°rfan Y. ile Yana S. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ErgÃ¼n G. (37) de Ä°lkadÄ±m ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ErgÃ¼n G'nin evinde yapÄ±lan aramada da 1 adet ruhsatsÄ±z tabanca ile 1 adet pompalÄ± tÃ¼fek ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Â

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