15:25, 20 Ocak 2017 Cuma

Arnavut saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ä°zmir'de eÄŸitim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de, Arnavutluk'tan gelen 5 doktor ve 14 hemÅŸireye acil saÄŸlÄ±k hizmetleri, afet saha tatbikatlarÄ± ve uygulamalarÄ± konularÄ±nda eÄŸitim verildi.

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸi ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 12-20 Ocak tarihleri arasÄ±nda Urla Karantina AdasÄ±'nda dÃ¼zenlenen "Acil SaÄŸlÄ±k EÄŸitim ProgramÄ±"na katÄ±lan 5 doktor ve 14 hemÅŸireye sertifikalarÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶renle verildi.

TÃ¶rene, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ EÄŸitim ve Projeler Daire BaÅŸkanÄ± Ufuk Diri, Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 112 Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Daire BaÅŸkanÄ± Musa GÃ¼nay, Ä°zmir Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bediha Salnur ile saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan Musa GÃ¼nay, eÄŸitimin amacÄ±nÄ±n Arnavutluk'taki acil saÄŸlÄ±k hizmetlerinin TÃ¼rkiye'deki seviyeye getirilmesi olduÄŸunu belirterek, "Bizim buradaki deneyimimizin Arnavutluk'ta iÅŸler hale getirilmesi iÃ§in eÄŸitim verdik. Bu eÄŸitimle Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼klerinde verimli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Acil mÃ¼dahaleyle ilgili hizmet veren kiÅŸilerin Ã§ok fazla bilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ambulanslarÄ±nÄ±n tÄ±bbÄ± cihaz yÃ¶nÃ¼nden eksik olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k." dedi.

Ä°zmir Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bediha Salnur, eÄŸitim Ã§erÃ§evesinde ihtiyaÃ§ duyulan tÃ¼m bilgilerin aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf ettiklerini belirterek, Arnavutluk'taki saÄŸlÄ±k hizmetlerinin geliÅŸmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ±yÄ± saÄŸlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Salnur, "Temenni ediyoruz afet ve terÃ¶r yaÅŸanmasÄ±n, toplumumuz ve bireylerimiz sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamasÄ±n, her ÅŸey insanlar ve bizim iÃ§in. Yolun ortasÄ±nda bayÄ±lmak, kalp krizi geÃ§irmek, terÃ¶rÃ¼n iÃ§inde kalmak sadece TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶zel bir durum deÄŸil. Arnavutluk iÃ§in de Fransa iÃ§in de MÄ±sÄ±r iÃ§in de her Ã¼lke iÃ§in sÃ¶z konusu olan bir durum. Bizler donanÄ±mlÄ± olmak durumundayÄ±z." dedi.

EÄŸitime katÄ±lan Arnavut pratisyen hekim Ervin MeÃ§o, etkinliÄŸin Ã§ok verimliÄŸi geÃ§tiÄŸini, Ã¶zellikle ilk yardÄ±m konusunda Ã§ok fazla ÅŸey Ã¶ÄŸrendiklerini ifade etti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan eÄŸitime katÄ±lan konuk Ã¼lke doktor ve hemÅŸirelerine sertifikalarÄ± verildi.