GÃ¼ncelleme: 15:30, 20 Ocak 2017 Cuma

HÃ¼snÃ¼ Mahalli'ye tahliye kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.Â

Sosyal medya Ã¼zerinden devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanan gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli, tahliye edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Can Tuncay tarafÄ±ndan Mahalli hakkÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan 1 yÄ±l 4 aydan 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle hazÄ±rlanan ve Ä°stanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen iddianamenin incelenmesi tamamladÄ±.

Ä°ddianamenin kabulÃ¼ne ve duruÅŸmanÄ±n 1 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, Mahalli'nin tutukluluk halini de herhangi bir baÅŸvuru olmaksÄ±zÄ±n resen deÄŸerlendirdi.

Mahkeme, "tutuklulukta kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re, kaÃ§ma bulgularÄ±nÄ±n olmamasÄ±, verilmesi muhtemel ceza miktarÄ±, delillerin niteliÄŸi, deÄŸiÅŸme ihtimali ve maÄŸdurlarÄ±n Ã¼zerinde baskÄ± yapma giriÅŸiminde bulunmasÄ±nÄ±n olanaksÄ±z olmasÄ±" gerekÃ§eleriyle Mahalli'nin tahliyesine hÃ¼kmetti.

Sosyal medya Ã¼zerinden devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HÃ¼snÃ¼ Mahalli, 15 AralÄ±k 2016'da sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Sevk yazÄ±sÄ±nda, "ulusal Ã¶lÃ§ekli yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda program sunan ve kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan, bu ÅŸekilde hedef ve takipÃ§i kitlesi bulunan ÅŸÃ¼phelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±, televizyon programlarÄ± ve gazete rÃ¶portajÄ± yoluyla CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek ÅŸekilde, baÅŸta DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ desteklediÄŸi, yardÄ±m ettiÄŸi ÅŸeklinde alenen sÃ¶ylemlerde bulunarak sÃ¶z konusu makam ve kiÅŸilerin onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlemiÅŸtir." ifadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddianamede Mahalli'nin, ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan 1 yÄ±l 4 aydan 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.