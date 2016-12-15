HÃ¼snÃ¼ Mahalli'ye tahliye kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.Â
Sosyal medya Ã¼zerinden devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanan gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli, tahliye edildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Can Tuncay tarafÄ±ndan Mahalli hakkÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan 1 yÄ±l 4 aydan 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle hazÄ±rlanan ve Ä°stanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen iddianamenin incelenmesi tamamladÄ±.
Ä°ddianamenin kabulÃ¼ne ve duruÅŸmanÄ±n 1 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, Mahalli'nin tutukluluk halini de herhangi bir baÅŸvuru olmaksÄ±zÄ±n resen deÄŸerlendirdi.
Mahkeme, "tutuklulukta kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re, kaÃ§ma bulgularÄ±nÄ±n olmamasÄ±, verilmesi muhtemel ceza miktarÄ±, delillerin niteliÄŸi, deÄŸiÅŸme ihtimali ve maÄŸdurlarÄ±n Ã¼zerinde baskÄ± yapma giriÅŸiminde bulunmasÄ±nÄ±n olanaksÄ±z olmasÄ±" gerekÃ§eleriyle Mahalli'nin tahliyesine hÃ¼kmetti.
Sosyal medya Ã¼zerinden devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HÃ¼snÃ¼ Mahalli, 15 AralÄ±k 2016'da sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Sevk yazÄ±sÄ±nda, "ulusal Ã¶lÃ§ekli yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda program sunan ve kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan, bu ÅŸekilde hedef ve takipÃ§i kitlesi bulunan ÅŸÃ¼phelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±, televizyon programlarÄ± ve gazete rÃ¶portajÄ± yoluyla CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek ÅŸekilde, baÅŸta DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ desteklediÄŸi, yardÄ±m ettiÄŸi ÅŸeklinde alenen sÃ¶ylemlerde bulunarak sÃ¶z konusu makam ve kiÅŸilerin onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlemiÅŸtir." ifadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ddianamede Mahalli'nin, ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' ve ''kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kamu gÃ¶revlilerine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'' suÃ§larÄ±ndan 1 yÄ±l 4 aydan 7 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gaziantep merkezli operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi
DEAÅž el Bab'daTÃ¼rk askerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±, beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtiliyor
TBMM Åžeref KapÄ±sÄ±'nda saygÄ± nÃ¶beti tutan polislerin Ã¼niformalarÄ± turkuaz renk oldu
Konuk Ã¼lke doktor ve hemÅŸireleri, Urla Karantina AdasÄ±'nda, acil saÄŸlÄ±k hizmetleri, afet saha tatbikatlarÄ± ve uygulamalarÄ± eÄŸitimi aldÄ±
Samsun'da uyuÅŸturucu operasyonunda bir otomobilin tampon kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ halde 5 bin 300 adet uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi
Eski Zaman gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlale teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siyasi etik, siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar Ã¶yle zannediyorum ki SayÄ±n BahÃ§eli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde,PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda, "Milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
Konya'daki UluÄ±rmak Muradiye Cami'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan Ã§atÄ± kardan dolayÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var.
Bursa Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ile 2016 KasÄ±m ayÄ±nda imzalanan iyi niyet protokolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, GÃ¼ney Afrika'dan bir grup kursiyerin mart ayÄ±nda BUTGEM'de mesleki eÄŸitim gÃ¶recek
Duma'da TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmanÄ±n kabul edildi
Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±