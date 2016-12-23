15:33, 20 Ocak 2017 Cuma

Gambiya mÃ¼dahalesine ABD'den destek





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri mÃ¼dahalenin desteklendiÄŸine dair aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby konuyla ilgili olarak, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ buradaki amaÃ§ ortamÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak ve Gambiya halkÄ±nÄ±n tercihini gÃ¶zetmektir. Elbetteki yakÄ±n temas halinde olacaÄŸÄ±z. Bu karar henÃ¼z Ã§ok yeni ve yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz." dedi. Bununla birlikte GÃ¼ney Afrika Ã¼lkelerinden Botsvana'nÄ±n da Gambiya'daki seÃ§imleri kaybettiÄŸi halde gÃ¶revini Adama Barrow'a devretmeyen Jammeh hÃ¼kÃ¼metini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ilk Ã¼lke olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± krizi ve sonrasÄ±ndaki askeri mÃ¼dahale nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 26 bin GambiyalÄ±nÄ±n Senegal'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) BatÄ± ve Orta Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Marie-Pierre Poirier tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada, yarÄ±sÄ± Ã§ocuk olmak Ã¼zere 26 bine yakÄ±n kiÅŸinin Gambiya'dan komÅŸu Ã¼lke Senegal'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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