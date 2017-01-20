GÃ¼ncelleme: 23:20, 20 Ocak 2017 Cuma

GÃ¼ney Kore'de sanatÃ§Ä±larÄ±n 'kara listeye' alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±





KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim, hÃ¼kÃ¼mete muhalif binlerce sanatÃ§Ä± hakkÄ±nda kara liste hazÄ±rlamakla suÃ§lanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'de KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Ã‡o Yoon-sun ve eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim Ki-Ã§un, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'ye karÅŸÄ± eleÅŸtirel tavÄ±r alan sanatÃ§Ä±lar hakkÄ±nda "kara liste" hazÄ±rladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AralarÄ±ndaÂ GÃ¼ney Kore'nin Ã¶dÃ¼llÃ¼ yazarÄ± Han Kang ve Ã¼nlÃ¼ film yÃ¶netmeni Park Chan-wook'un bulunduÄŸu binlerce ismin yer aldÄ±ÄŸÄ± listenin, muhalif olarak algÄ±lanan isimlere devlet desteÄŸi saÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Kim, bÃ¶yle bir listeden haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, Ã‡o listeyi geÃ§en yÄ±l Ã¶ÄŸrendiÄŸini itiraf etti. Bakan Ã‡o, Park etrafÄ±nda geliÅŸen suistimal skandallarÄ±nda bugÃ¼ne dek tutuklanmasÄ± talep edilen en yÃ¼ksek seviyedeki yetkili oldu. GÃ¼ney Kore'de parlamento geÃ§en ay Park'Ä±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na karar vermiÅŸti. Anayasa Mahkemesinin kararÄ± onaylamasÄ± halinde devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revden azli gÃ¼ndeme gelecek.

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