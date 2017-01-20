MÃ¼kemmeliyetÃ§ilik uykusuzluÄŸa yol aÃ§Ä±yor

Bilim insanlarÄ±, kaygÄ± seviyesi yÃ¼ksek olanlar ve mÃ¼kemmeliyetÃ§i insanlarÄ±n daha Ã§ok uykusuzluk Ã§ektiÄŸini ortaya koydu.
Norrhumbria ve Oxford Ã¼niversiteleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, mÃ¼kemmeliyetÃ§ilik yÃ¼ksek kaygÄ±ya yol aÃ§arak uyku bozukluÄŸuna neden oluyor.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, uyku kalitesi, mÃ¼kemmeliyetÃ§ilik, kaygÄ± bozukluÄŸu ve depresyon arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi ortaya koymak amacÄ±yla 18-27 yaÅŸlarÄ±nda 78 katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸmada, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 39'u uyku problemi olmayan, diÄŸer 39'u ise 3 ay ila 10 yÄ±ldÄ±r geceleri uyuyamayan kiÅŸiler olmak Ã¼zere iki gruba ayrÄ±ldÄ±.
Gruplara uyku bozukluÄŸu, mÃ¼kemmeliyetÃ§ilik seviyesi ile kaygÄ± bozukluÄŸu ve depresyon oranlarÄ±nÄ± gÃ¶steren bir takÄ±m testler uygulandÄ±.
Test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, kiÅŸilerin, Ã¶zellikle kiÅŸisel davranÄ±ÅŸlardan ÅŸÃ¼phe duyma, hata yapma korkusu gibi mÃ¼kemmeliyetÃ§ilik durumunda uyku bozukluÄŸu Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
AyrÄ±ca uykusuzluktan muzdarip olan mÃ¼kemmeliyetÃ§i kiÅŸilerin bir takÄ±m kaygÄ± bozukluklarÄ± sergilediÄŸi ve bÃ¶ylece de bir kÄ±sÄ±r dÃ¶ngÃ¼nÃ¼n oluÅŸtuÄŸu gÃ¶zlemlendi.
Uzmanlar kaygÄ± bozukluÄŸu ile uykusuzluk arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin, uykusuzlukla mÃ¼cadele iÃ§in yeni tedaviler geliÅŸtirilmesine yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini belirtti.
Ã–te yandan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, depresyonun uyku bozukluÄŸu Ã¼zerinde ciddi bir etkisinin olmadÄ±ÄŸÄ± da saptandÄ±.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Personality and Individual Differences" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
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Norrhumbria ve Oxford Ã¼niversiteleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, mÃ¼kemmeliyetÃ§ilik yÃ¼ksek kaygÄ±ya yol aÃ§arak uyku bozukluÄŸuna neden oluyor
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