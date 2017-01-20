15:52, 20 Ocak 2017 Cuma

Meclis tÃ¶ren polislerine turkuaz Ã¼niforma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMMÂ Ana BinaÂ Åžeref KapÄ±sÄ±Â ve Meclis yÃ¶netiminde bulunan DolmabahÃ§e SarayÄ± saltanat kapÄ±sÄ±nda gÃ¶rev yapan TBMM Koruma Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± polislerin saygÄ± nÃ¶betinde giydikleri Ã¼niformalarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.Â

KÄ±yafetin rengi, baÅŸta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi olmak Ã¼zere, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda kullanÄ±lanÂ turkuazÂ renk oldu.

Polis mangasÄ±nÄ±n; vefat eden eski ve yeni dÃ¶nem milletvekilleri, Cumhuriyet Senatosu Ã¼yeleri, DanÄ±ÅŸma Meclisi Ã¼yeleri, Kurucu Meclis Ã¼yeleri ve dÄ±ÅŸarÄ±dan bakan olarak atananlara Åžeref KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan cenaze tÃ¶reninde giyecekleri Ã¼niformalar da turkuaz renk ile deÄŸiÅŸtirildi.

Buna gÃ¶re nÃ¶bet tutan ve cenazelerde gÃ¶rev yapacak polislerin Ã¼niformalarÄ±, yazlÄ±k ve kÄ±ÅŸlÄ±k olmak Ã¼zere iki tÃ¼rlÃ¼ olacak.

YAZLIK ÃœNÄ°FORMADA SELÃ‡UKLU RUMÄ° DESENLERÄ° HAKÄ°M

YazlÄ±k Ã¼niforma SelÃ§uklu Rumi desenleri ile yaldÄ±zlÄ± sarÄ± sim iÅŸlemeli dik yaka, omuzlarda sarÄ± sim iÅŸlemeli turkuaz mavi apolet, altÄ±n rengi ve ayaklÄ± metal dÃ¼ÄŸme, gÃ¶ÄŸÃ¼ste TBMM logolu lacivert zemin Ã¼zerine sim iÅŸlemeli arma, altÄ±n yaldÄ±zlÄ± kuÅŸam takÄ±mÄ±, kollarda sarÄ± sim iÅŸlemeli SelÃ§uklu Rumi desenli kol sÃ¼slemesi yer alacak.

Polislerin ceketi turkuaz mavi kruvaze kapama, pantolon da lacivert renginde olacak. Pantolonda fleto cep, yan pantolon cebi ile sarÄ± sim iÅŸleme yer alacak.

Åžapka da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Lacivert kumaÅŸtan yapÄ±lan ÅŸapka, asit indirme TBMM logolu rozet, sarÄ± sim sakÄ±ndÄ±rak, sarÄ± sim iÅŸleme ve lacivert kumaÅŸ siperlikten oluÅŸacak.

KÄ±ÅŸlÄ±k takÄ±mda ise yazlÄ±k takÄ±mda yer alanlardan farklÄ± olarak ceket yerine, diz hizasÄ±nda turkuaz mavi kruvaze kapama palto ile kollarda altÄ±n rengi ve ayaklÄ± metal kol dÃ¼ÄŸmesi yer alacak. Paltonun arkasÄ±nda kapalÄ± yÄ±rtmaÃ§ da olacak.

Apoletlerde de 8 kollu SelÃ§uklu yÄ±ldÄ±zÄ± sarÄ± sim iÅŸleme ile yine SelÃ§uklu Rumi desenleri yaldÄ±zlÄ± sarÄ± sim iÅŸleme bulunacak.