15:53, 20 Ocak 2017 Cuma

Nijerya'da bombalanan kampta bilanÃ§o artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava operasyonunda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" mÃ¼lteci kampÄ± ve gÃ¶revlilerin bulunduÄŸu bÃ¶lgenin bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 90â€™a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ancak sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± bu sayÄ±nÄ±n 170 olduÄŸunu belirtiyor.

Resmi rakamlara gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± daha Ã¶nce 52 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z kaynaklar ve STKâ€™lar ise bu sayÄ±sÄ± 100 olarak vermiÅŸti. BugÃ¼n yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 90â€™a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÄŸÄ±msÄ±z kaynaklar ise Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± 170 olarak gÃ¼ncelledi.

SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼lkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde bulunan ve Ã¼lke iÃ§inde yerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin bulunduÄŸu kampÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" bombalamÄ±ÅŸtÄ±.

SÃ¶z konusu olay Nijerya ordusu tarafÄ±ndan kabul edilen ilk hatalÄ± bombardÄ±man oldu.Â Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda yaÅŸayan NijeryalÄ±lar daha Ã¶nce de ordunun sivil yerleÅŸim yerlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â