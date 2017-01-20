Nijerya'da bombalanan kampta bilanÃ§o artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava operasyonunda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" mÃ¼lteci kampÄ± ve gÃ¶revlilerin bulunduÄŸu bÃ¶lgenin bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 90â€™a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ancak sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± bu sayÄ±nÄ±n 170 olduÄŸunu belirtiyor.
Resmi rakamlara gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± daha Ã¶nce 52 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z kaynaklar ve STKâ€™lar ise bu sayÄ±sÄ± 100 olarak vermiÅŸti. BugÃ¼n yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 90â€™a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÄŸÄ±msÄ±z kaynaklar ise Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± 170 olarak gÃ¼ncelledi.
SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¼lkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde bulunan ve Ã¼lke iÃ§inde yerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin bulunduÄŸu kampÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" bombalamÄ±ÅŸtÄ±.
SÃ¶z konusu olay Nijerya ordusu tarafÄ±ndan kabul edilen ilk hatalÄ± bombardÄ±man oldu.Â Ãœlkenin kuzeydoÄŸusunda yaÅŸayan NijeryalÄ±lar daha Ã¶nce de ordunun sivil yerleÅŸim yerlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â
Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi
"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"
Tayvan lideri, geÃ§miÅŸi unutup Ã‡in ile yeni bir sayfa aÃ§mak istediklerini sÃ¶yledi
Endonezya uyruklu 3 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n, Ebu Seyyaf tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitry Peskov, Rusya'nÄ±n her gÃ¼n Ä°ngiltere, Almanya ve ABD uzantÄ±lÄ± Ã§ok sayÄ±da siber saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi: "HalklarÄ±n duygularÄ±nÄ±n kÃ¶rÃ¼klenmesinin, Ä±rkÃ§Ä± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n etkileri, yÄ±kÄ±cÄ± olacaktÄ±r. NaziliÄŸin doÄŸurduÄŸu Hitler bizden uzak deÄŸil" dedi
AzerbaycanlÄ±lar, tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak KatliamÄ±'nÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda BakÃ¼ Åžehitler HiyabanÄ±'na akÄ±n etti
Siyaset bilimci DoÃ§ent Dr. Kiszelly, "Soros, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplumlarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyor. HÃ¼kÃ¼meti kontrol etmek ve eleÅŸtirmek STK'larÄ±n gÃ¶revi ama bunu gizli bir ajanda kapsamÄ±nda yapmaya haklarÄ± yok" dedi
ECOWAS Komisyonu BaÅŸkanÄ± de Souza, "Gine Devlet BaÅŸkanÄ± Conde liderliÄŸinde, Liberya ve Moritanya devlet baÅŸkanlarÄ±ndan oluÅŸacak bir heyet Gambiya'ya gidecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu geÃ§mesi durumunda Jammeh Ã¶nce Gine'ye oradan da baÅŸka bir Ã¼lkeye sÃ¼rgÃ¼n edilebilir" dedi.
Ã‡in'in yÃ¼zde 6,5 ila 6,7 yÃ¶nÃ¼nde olan 2016 ekonomik bÃ¼yÃ¼me hedefi gerÃ§ekleÅŸti
Rusya, Astana'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine genel olarak iyimser yaklaÅŸÄ±yor
Ä°ngiltere'nin Lancashire bÃ¶lgesindeki MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi iki okul, Londra'da dÃ¼zenlenen gramer yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birincilik ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k madalyalarÄ±nÄ± kazandÄ±