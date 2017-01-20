15:57, 20 Ocak 2017 Cuma

BM'den 'Gambiya' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi vBirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gambiya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi sonrasÄ± patak veren siyasi kriz nedeniyle Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 45 bin kiÅŸinin Senegal'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

"GELECEK BÄ°R KAÃ‡ GÃœN KRÄ°TÄ°K OLACAK"

BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla insan Ã¼lkeden ayrÄ±lacak." dedi.

1 OCAK'TAN BU YANA 45 BÄ°N SIÄžINMACI ÃœLKEYÄ° TERK ETTÄ°

Senegal hÃ¼kÃ¼metinin 100 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yetecek kadar gÄ±da ve diÄŸer temel ihtiyaÃ§lar iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Baloch, 1 Ocak'tan bu yana Ã¼lkeyi terk eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 45 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SÃ¶zcÃ¼ Baloch, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n neredeyse yÃ¼zde 75'ini kadÄ±nlarÄ±n refakatinde olan Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu, BMMYK ekibinin bu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m iÃ§in Senegal'de hazÄ±r bekletildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Gambiya'da aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan baÅŸta yenilgisini kabul eden Yahya Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz kararÄ± almÄ±ÅŸ ve kendisine yÃ¶nelik iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.

GÃ¶revi Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek Ã¼lkede 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan etmiÅŸ ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boÅŸluÄŸunu Ã¶nleyeceÄŸini savunmuÅŸtu.

Senegal ordu birliklerinin, dÃ¼n akÅŸam Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Gambiya'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow ise bulunduÄŸu Senegal'den Ã¼lkesine dÃ¶nerek yeni hÃ¼kÃ¼meti kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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