BM'den 'Gambiya' uyarÄ±sÄ±

BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi vBirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gambiya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi sonrasÄ± patak veren siyasi kriz nedeniyle Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 45 bin kiÅŸinin Senegal'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla insan Ã¼lkeden ayrÄ±lacak." dedi.
Senegal hÃ¼kÃ¼metinin 100 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yetecek kadar gÄ±da ve diÄŸer temel ihtiyaÃ§lar iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Baloch, 1 Ocak'tan bu yana Ã¼lkeyi terk eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 45 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SÃ¶zcÃ¼ Baloch, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n neredeyse yÃ¼zde 75'ini kadÄ±nlarÄ±n refakatinde olan Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu, BMMYK ekibinin bu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m iÃ§in Senegal'de hazÄ±r bekletildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Gambiya'da aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lan devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan baÅŸta yenilgisini kabul eden Yahya Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz kararÄ± almÄ±ÅŸ ve kendisine yÃ¶nelik iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.
GÃ¶revi Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek Ã¼lkede 90 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan etmiÅŸ ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boÅŸluÄŸunu Ã¶nleyeceÄŸini savunmuÅŸtu.
Senegal ordu birliklerinin, dÃ¼n akÅŸam Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Gambiya'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow ise bulunduÄŸu Senegal'den Ã¼lkesine dÃ¶nerek yeni hÃ¼kÃ¼meti kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi
"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"
Tayvan lideri, geÃ§miÅŸi unutup Ã‡in ile yeni bir sayfa aÃ§mak istediklerini sÃ¶yledi
Endonezya uyruklu 3 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n, Ebu Seyyaf tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitry Peskov, Rusya'nÄ±n her gÃ¼n Ä°ngiltere, Almanya ve ABD uzantÄ±lÄ± Ã§ok sayÄ±da siber saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi: "HalklarÄ±n duygularÄ±nÄ±n kÃ¶rÃ¼klenmesinin, Ä±rkÃ§Ä± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n etkileri, yÄ±kÄ±cÄ± olacaktÄ±r. NaziliÄŸin doÄŸurduÄŸu Hitler bizden uzak deÄŸil" dedi
AzerbaycanlÄ±lar, tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak KatliamÄ±'nÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda BakÃ¼ Åžehitler HiyabanÄ±'na akÄ±n etti
Siyaset bilimci DoÃ§ent Dr. Kiszelly, "Soros, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplumlarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyor. HÃ¼kÃ¼meti kontrol etmek ve eleÅŸtirmek STK'larÄ±n gÃ¶revi ama bunu gizli bir ajanda kapsamÄ±nda yapmaya haklarÄ± yok" dedi
ECOWAS Komisyonu BaÅŸkanÄ± de Souza, "Gine Devlet BaÅŸkanÄ± Conde liderliÄŸinde, Liberya ve Moritanya devlet baÅŸkanlarÄ±ndan oluÅŸacak bir heyet Gambiya'ya gidecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu geÃ§mesi durumunda Jammeh Ã¶nce Gine'ye oradan da baÅŸka bir Ã¼lkeye sÃ¼rgÃ¼n edilebilir" dedi.
Ã‡in'in yÃ¼zde 6,5 ila 6,7 yÃ¶nÃ¼nde olan 2016 ekonomik bÃ¼yÃ¼me hedefi gerÃ§ekleÅŸti
Rusya, Astana'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine genel olarak iyimser yaklaÅŸÄ±yor
Ä°ngiltere'nin Lancashire bÃ¶lgesindeki MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi iki okul, Londra'da dÃ¼zenlenen gramer yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birincilik ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k madalyalarÄ±nÄ± kazandÄ±