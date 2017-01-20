GÃ¼ncelleme: 04:32, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Ä°zmir'de kadÄ±n taksici sayÄ±sÄ± artacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Esnaf OdasÄ±, kent genelindeki kadÄ±n taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmak iÃ§in 15 taksi duraÄŸÄ±na 2 bin lira maaÅŸla bayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ arÄ±yor.

OdanÄ±n, "Ä°zmir'de kadÄ±n eli taksiye deÄŸecek" isimli projesi kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmak isteyen kadÄ±nlar, alacaklarÄ± eÄŸitimin ardÄ±ndan Ä°zmir sokaklarÄ±nda taksilerin direksiyonuna geÃ§ip hizmet verecek.

Ä°zmir ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Celil AnÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lmak iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiklerinde kadÄ±n ÅŸofÃ¶rlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, buna imrenerek baktÄ±klarÄ±nÄ±, kentte de bayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin olmasÄ± iÃ§in bir proje hayata geÃ§irdiklerini anlattÄ±.

"2 BÄ°N LÄ°RA KAZANACAK VE GÃœNDÃœZ Ã‡ALIÅžACAKLAR"

Ä°l genelindeki kadÄ±n taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n bir elin parmaklarÄ± kadar az olduÄŸunu ifade eden AnÄ±k, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"OrtadoÄŸu Ã¼lkelerine gittim kadÄ±n ÅŸofÃ¶r gÃ¶rdÃ¼m, Ä°talya, Ä°ngiltere'de var. Biz burada niye yapmayalÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ve bu projeyi hayata geÃ§irdik. Hem Ä°zmir olarak hem de meslek gurubu olarak farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koymak istiyoruz. EÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k, 15 tane duraÄŸÄ± pilot bÃ¶lge seÃ§tik. Ã–nce ticari taÅŸÄ±t kullanÄ±m belgesi alacaklar. Biz bu belgenin alÄ±nmasÄ± konusunda 15 gÃ¼nde bir kurs yapÄ±yoruz. Bu iÅŸi nasÄ±l yapabileceklerini anlatacaÄŸÄ±z, eÄŸitim vereceÄŸiz. KadÄ±n taksi ÅŸofÃ¶rleri nereden bakarsanÄ±z bakÄ±n 2 bin lira kazanacak ve gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸacaklar."

TEK ÅžART "B" SINIFI EHLÄ°YET

KurslarÄ±n tÃ¼m kadÄ±nlara aÃ§Ä±k, tek aradÄ±klarÄ± ÅŸartÄ±n B sÄ±nÄ±fÄ±Â ehliyetÂ sahibi olmak olduÄŸunu dile getiren AnÄ±k, "21 yÃ¼zyÄ±lda bayanlarÄ±n da bu iÅŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermemiz lazÄ±m. GittiÄŸim Ã¼lkelerde taksilerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸma toplantÄ±larÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlerde bayanlarÄ±n bu iÅŸi gayet iyi bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunun bize pozitif katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ã–nce kendi taksimi kadÄ±n ÅŸofÃ¶re emanet edeceÄŸim. Kursta baÅŸarÄ±lÄ± olan bir kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye havalimanÄ± taksi duraÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan kendi aracÄ±mÄ± vereceÄŸim." diye konuÅŸtu.