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İngiltere'de Müslümanların 'yalan haber'le mücadele başarısı
İngiltere'de Müslümanların 'yalan haber'le mücadele başarısı

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Versi, Müslümanlarla ilgili birçok yanlış haberin düzeltilmesini ve mağdurlara tazminat ödenmesini sağladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad Versi, İngiliz basınında yer alan İslam dini ve Müslümanlarla ilgili yanlış ve hatalı haberleri düzeltmek amaçlı proje başlattı.

İngiliz basınına yaptığı açıklamada, projeyi kişisel bir görev olarak benimsediğini söyleyen Versi, bu tarz yanlış haberlerin aşırı sağ görüşlü kişiler tarafından hemen benimsendiğini ve bunun Müslüman karşıtı tepkilerin artmasına neden olduğunu kaydetti.

Versi, proje kapsamında bugüne kadar İngiliz basınında yer alan yaklaşık 20 haberi düzelttirdi. Bir o kadar daha yanlış haberi ülkedeki basın ombudsmanı Bağımsız Basın Standartları Örgütüne (Ipso) şikayet eden Versi, yanlış haber yapan bazı kurumların mağdurlara tazminat ödemesini de sağladı.

Sorumlu gazeteciliğin önemine vurgu yapan Versi, “Gazetecilik demokrasimizde önemli bir role sahip. Ancak bu parlak meslek Müslümanlarla ilgili yanlış ve olumsuz haberlerle karalanıyor. Editörler, bunca hatalı haberin bağlı oldukları gazetecilik standartları ile paralel olup olmadığını göz önünde bulundurmak zorunda.” dedi.

Versi’nin düzelttiği haberler arasında İngiltere’nin en çok satan tabloid gazetesi Sun’ın “Süpermarket terörü: Silahlı adam Allahu Ekber diye bağırarak İspanyol süpermarketine ateş açtı” başlıklı haberi yer alıyor. Versi’nin bu haberi şikayet etmesinden sonra haber başlığı “Süpermarket Dehşeti: Silahlı adam İspanyol süpermarketinde ateş açtı” olarak değiştirildi. Sun’ın özür dileyerek yayımladığı tekzipte ayrıca, yerel bir polis memurunun saldırganın “Allahu Ekber” diyerek bağırmadığı beyanı da yer alıyor.

Daily Mail’in internet sitesinde yer alan ‘Müslüman bir annenin dini motivasyonlarla öldürüldüğü’ haberi de Versi’nin şikayetleri arasında bulunuyor. “Dört çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü: İslami bir namus cinayeti olabilir” orijinal başlıklı haberdeki "İslami" kelimesinin kaldırılmasını sağlayan Versi, “Namus cinayetleri dinsel değil daha çok kültürel bir mevzu. İslam dini bu tarz sözde namus cinayetlerini desteklemiyor.” diye konuştu.

Mikdad Versi, bu tarz yanlış haberlerin tespiti halinde Bağımsız Basın Standartları Örgütü Ipso’nun bu kurumlara ağır cezai yaptırımlar uygulaması önerisinde de bulundu.



İlgili Konular İngiltere Müslüman
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