El Bab'da TÃ¼rk askerine saldÄ±rÄ±; beÅŸ ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'nci gÃ¼nÃ¼nde DEAÅž unsurlarÄ±, Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde TÃ¼rk askerlerinin bulunduÄŸu alana saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±nÂ bulunduÄŸu bildirildi.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n temizlenerek gÃ¼venli hale getirilmesi iÃ§in geÃ§en 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan ve 150'nci gÃ¼nÃ¼ne giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan TÃ¼rk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesindeki birliÄŸe, Ã¶ÄŸleden sonra DEAÅž saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
AyrÄ±ntÄ±larÄ± bilinmeyen saldÄ±rÄ±da beÅŸ ÅŸehit veÂ dokuz yaralÄ±nÄ±nÂ bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlar karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ± askerlerin geliÅŸi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geÃ§ildi.
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gaziantep merkezli operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi
DEAÅž el Bab'daTÃ¼rk askerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±, beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtiliyor
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Konuk Ã¼lke doktor ve hemÅŸireleri, Urla Karantina AdasÄ±'nda, acil saÄŸlÄ±k hizmetleri, afet saha tatbikatlarÄ± ve uygulamalarÄ± eÄŸitimi aldÄ±
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Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde,PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda, "Milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
Konya'daki UluÄ±rmak Muradiye Cami'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan Ã§atÄ± kardan dolayÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var.
Bursa Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ile 2016 KasÄ±m ayÄ±nda imzalanan iyi niyet protokolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, GÃ¼ney Afrika'dan bir grup kursiyerin mart ayÄ±nda BUTGEM'de mesleki eÄŸitim gÃ¶recek
Duma'da TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmanÄ±n kabul edildi
Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±