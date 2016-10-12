16:20, 20 Ocak 2017 Cuma

El Bab'da TÃ¼rk askerine saldÄ±rÄ±; beÅŸ ÅŸehit





DEAÅž el Bab'daTÃ¼rk askerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±, beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'nci gÃ¼nÃ¼nde DEAÅž unsurlarÄ±, Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde TÃ¼rk askerlerinin bulunduÄŸu alana saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±nÂ bulunduÄŸu bildirildi. Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n temizlenerek gÃ¼venli hale getirilmesi iÃ§in geÃ§en 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan ve 150'nci gÃ¼nÃ¼ne giren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan TÃ¼rk askerlerinin bulunduÄŸu Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesindeki birliÄŸe, Ã¶ÄŸleden sonra DEAÅž saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. AyrÄ±ntÄ±larÄ± bilinmeyen saldÄ±rÄ±da beÅŸ ÅŸehit veÂ dokuz yaralÄ±nÄ±nÂ bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlar karadan ve havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ± askerlerin geliÅŸi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geÃ§ildi.

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