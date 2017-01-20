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17:11, 20 Ocak 2017 Cuma
Politika
16:21, 20 Ocak 2017 Cuma

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Destici: Metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda karar vereceÄŸiz
Destici: Metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda karar vereceÄŸiz

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz." dedi.

Destici, Amasya Belediyesi ziyareti sonrasÄ± dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin, deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Partisinin kurulduÄŸu gÃ¼nden itibaren, TÃ¼rkiye'nin darbe anayasasÄ±ndan kurtulmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸini belirten Destici, "TÃ¼rkiye, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuÅŸsun istedik. Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin tam olarak yerleÅŸtiÄŸi, denge ve denetim sisteminin tam olarak oturduÄŸu, Ã¼niter yapÄ±mÄ±zÄ±n muhafaza edildiÄŸi, kiÅŸi hak ve hÃ¼rriyetlerinin korunduÄŸu bir anayasa yapÄ±lmasÄ±nÄ± biz hep arzu ettik. Ama maalesef TÃ¼rkiye darbe anayasasÄ±yla yÃ¶netilmeye devam ediyor, sivil ve demokratik bir anayasaya kavuÅŸmadÄ±." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe giriÅŸimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Destici, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Daha sonra bir YenikapÄ± ruhu oluÅŸtu ve meydana geldi. Bu birliktelikle beraber bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ler hariÃ§, Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla TÃ¼rkiye sivil ve demokratik bir anayasaya kavuÅŸabilirdi. Ama bÃ¶yle olmadÄ±, ÅŸu an Mecliste MHP ve AK Parti'nin hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu anayasa teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Biz baÅŸÄ±ndan itibaren AK Parti ve MHP'ye gerekli Ã¶nerilerimizi yaptÄ±k. Tabi ÅŸu an sÃ¶z Mecliste, Meclisteki Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlanmadÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler tamamlandÄ±ktan sonra, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gidecek ve daha sonra referandum kararÄ± verilecek."

"METÄ°N SON HALÄ°NÄ° ALDIÄžINDA BÄ°R KARAR VERECEÄžÄ°Z"

Referandum kararÄ± verildikten sonra partisinin kurullarÄ±yla beraber bir karar vereceÄŸini anlatan Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz. HenÃ¼z vakit geÃ§miÅŸ deÄŸil, bence iktidar ve muhalefet bir araya gelsin, demokratik ve sivil bir anayasa taslaÄŸÄ± hazÄ±rlansÄ±n. YÃ¼zde 70 ve 80'in desteÄŸiyle yapÄ±lacak anayasa kalÄ±cÄ± olur. Ancak yÃ¼zde 50 ve 51'in desteÄŸiyle yapÄ±lan anayasa birtakÄ±m Ã§evrelerce hep deÄŸiÅŸtirilmek istenecektir. TÃ¼rkiye referanduma giderse, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ÅŸartlarÄ±nda deÄŸil de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlarda gitmesinin daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu

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Ä°lgili Konular BBP Mustafa Destici anayasa Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi
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