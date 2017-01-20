16:43, 20 Ocak 2017 Cuma

FETÃ– operasyonunda 37 polis gÃ¶zaltÄ±nda





Gaziantep merkezli operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep merkezli 9 ilde, FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Gaziantep'in yanÄ± sÄ±ra Ä°zmir, Bursa, ElazÄ±ÄŸ, Hatay, KahramanmaraÅŸ, Malatya, AdÄ±yaman, NevÅŸehir'de daha Ã¶nceden belirlenen adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanan ÅŸÃ¼phelilerin de bulunduÄŸu 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

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