17:00, 20 Ocak 2017 Cuma

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir gÃ¶zaltÄ± daha





OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili DEAÅžâ€™lÄ± Abdulgadir Masharipov ile iliÅŸkili olduÄŸu gerekÃ§esiyle DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Mansuer Mijiti, Kayseri polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcÄ±sÄ± Ã–zbek Abdulgadir Masharipov ile iliÅŸkili olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼pheli DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± Mansuer Mijiti Kayseri'de, Uygur TÃ¼rkleriâ€™nin kaldÄ±ÄŸÄ± Melikgazi ilÃ§esindeki devlet lojmanlarÄ±nda TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±nÄ±n evinde yapÄ±lan aramada dijital materyallere el konuldu. ZanlÄ±nÄ±n, Ä°stanbul'daki DEAÅž hÃ¼cresiyle baÄŸlantÄ±lÄ± ve halen firarda olan bir zanlÄ±yla irtibat halinde olduÄŸu ifade edildi.

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