OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir gÃ¶zaltÄ± daha

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili DEAÅžâ€™lÄ± Abdulgadir Masharipov ile iliÅŸkili olduÄŸu gerekÃ§esiyle DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Mansuer Mijiti, Kayseri polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcÄ±sÄ± Ã–zbek Abdulgadir Masharipov ile iliÅŸkili olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼pheli DoÄŸu TÃ¼rkistan asÄ±llÄ± Mansuer Mijiti Kayseri'de, Uygur TÃ¼rkleriâ€™nin kaldÄ±ÄŸÄ± Melikgazi ilÃ§esindeki devlet lojmanlarÄ±nda TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±nÄ±n evinde yapÄ±lan aramada dijital materyallere el konuldu. ZanlÄ±nÄ±n, Ä°stanbul'daki DEAÅž hÃ¼cresiyle baÄŸlantÄ±lÄ± ve halen firarda olan bir zanlÄ±yla irtibat halinde olduÄŸu ifade edildi.
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gaziantep merkezli operasyonda 37 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi
DEAÅž el Bab'daTÃ¼rk askerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±, beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtiliyor
TBMM Åžeref KapÄ±sÄ±'nda saygÄ± nÃ¶beti tutan polislerin Ã¼niformalarÄ± turkuaz renk oldu
Konuk Ã¼lke doktor ve hemÅŸireleri, Urla Karantina AdasÄ±'nda, acil saÄŸlÄ±k hizmetleri, afet saha tatbikatlarÄ± ve uygulamalarÄ± eÄŸitimi aldÄ±
Samsun'da uyuÅŸturucu operasyonunda bir otomobilin tampon kÄ±smÄ±na gizlenmiÅŸ halde 5 bin 300 adet uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi
Eski Zaman gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlale teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siyasi etik, siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar Ã¶yle zannediyorum ki SayÄ±n BahÃ§eli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde,PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda, "Milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
Konya'daki UluÄ±rmak Muradiye Cami'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan Ã§atÄ± kardan dolayÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var.
Bursa Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ile 2016 KasÄ±m ayÄ±nda imzalanan iyi niyet protokolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, GÃ¼ney Afrika'dan bir grup kursiyerin mart ayÄ±nda BUTGEM'de mesleki eÄŸitim gÃ¶recek
Duma'da TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± anlaÅŸmanÄ±n kabul edildi
Deniz Harp Okulu KomutanÄ± TuÌˆmamiral Mesut Ã–zel'in alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±