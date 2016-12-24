17:03, 20 Ocak 2017 Cuma

Libya'da Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'na bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n Bingazi kentinde gerÃ§ekleÅŸen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saldÄ±rÄ± Ebu Hureyre Camisi Ã¶nÃ¼nde cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± TuÄŸgeneral AÅŸur Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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