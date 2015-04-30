Fransa'dan silah sanayii satÄ±ÅŸÄ± rekoru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa geÃ§en yÄ±l 20 milyar avroluk satÄ±ÅŸla tarihinin en yÃ¼ksek silah sanayi ihracatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
YÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Savunma BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n silah sanayi ihracatÄ± rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Le Drian, Fransa'nÄ±n yeni bir rekor kÄ±rarak geÃ§en yÄ±l silah sanayisinde 20 milyar avroluk satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Le Drian, satÄ±ÅŸlardaki artÄ±ÅŸÄ±n Fransa'nÄ±n savunma sanayisindeki Ã¼rÃ¼nlerin kalitesinin bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirterek, "Bizim ekibimiz, savunma sanayisinde on binlerce kiÅŸilik istihdam saÄŸladÄ±. AynÄ± zamanda bu durum Ã¼lkemizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve stratejik aÃ§Ä±dan Ã¶zerkliÄŸini teminat altÄ±na aldÄ±." diye konuÅŸtu.
GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla Fransa, Hindistan'aÂ 8 milyar avro deÄŸerinde 36 adet Rafale uÃ§aÄŸÄ± satmÄ±ÅŸtÄ±. Nisan ayÄ±nda ise Avustralya'nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 50 milyar avro deÄŸerindeki 12 denizaltÄ±nÄ±n ihalesini FransÄ±z ÅŸirketi DCNS kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Fransa'nÄ±n 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± silah ihracatÄ± ise 17 milyar avroyu bulmuÅŸtu.Â
Rusya ve Suriye, Tartus ÅŸehrindeki Rus deniz Ã¼ssÃ¼nÃ¼n geniÅŸletilmesini ve modernize edilmesini anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lke genelinde yarÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi
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Fransa geÃ§en yÄ±l 20 milyar avroluk silah sanayi satÄ±ÅŸÄ± ile tarihinin en yÃ¼ksek ihracatÄ±nÄ± yaptÄ±
Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
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"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"
Tayvan lideri, geÃ§miÅŸi unutup Ã‡in ile yeni bir sayfa aÃ§mak istediklerini sÃ¶yledi
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DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi: "HalklarÄ±n duygularÄ±nÄ±n kÃ¶rÃ¼klenmesinin, Ä±rkÃ§Ä± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n etkileri, yÄ±kÄ±cÄ± olacaktÄ±r. NaziliÄŸin doÄŸurduÄŸu Hitler bizden uzak deÄŸil" dedi
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