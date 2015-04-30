17:15, 20 Ocak 2017 Cuma

Fransa'dan silah sanayii satÄ±ÅŸÄ± rekoru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa geÃ§en yÄ±l 20 milyar avroluk satÄ±ÅŸla tarihinin en yÃ¼ksek silah sanayi ihracatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Savunma BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n silah sanayi ihracatÄ± rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Le Drian, Fransa'nÄ±n yeni bir rekor kÄ±rarak geÃ§en yÄ±l silah sanayisinde 20 milyar avroluk satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Le Drian, satÄ±ÅŸlardaki artÄ±ÅŸÄ±n Fransa'nÄ±n savunma sanayisindeki Ã¼rÃ¼nlerin kalitesinin bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirterek, "Bizim ekibimiz, savunma sanayisinde on binlerce kiÅŸilik istihdam saÄŸladÄ±. AynÄ± zamanda bu durum Ã¼lkemizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve stratejik aÃ§Ä±dan Ã¶zerkliÄŸini teminat altÄ±na aldÄ±." diye konuÅŸtu.

GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla Fransa, Hindistan'aÂ 8 milyar avro deÄŸerinde 36 adet Rafale uÃ§aÄŸÄ± satmÄ±ÅŸtÄ±. Nisan ayÄ±nda ise Avustralya'nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 50 milyar avro deÄŸerindeki 12 denizaltÄ±nÄ±n ihalesini FransÄ±z ÅŸirketi DCNS kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Fransa'nÄ±n 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± silah ihracatÄ± ise 17 milyar avroyu bulmuÅŸtu.Â