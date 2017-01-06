17:26, 20 Ocak 2017 Cuma

e-ALES tarihleri gÃ¼ncellenecek





Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta yapÄ±lacak deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra, e-ALES iÃ§in yeni baÅŸvuru ve sÄ±nav takvimi ilan edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (Ã–SYM) bu yÄ±l yapÄ±lacak Elektronik Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (e-ALES) iÃ§in yeni baÅŸvuru ve sÄ±nav takviminin ilan edileceÄŸi bildirildi. Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n 28 Ocak'ta yapÄ±lacaÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. Duyuruda, e-ALES deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi iÅŸlemleri sonrasÄ±nda 2017 e-ALES iÃ§in yeni baÅŸvuru ve sÄ±nav takviminin ilan edileceÄŸi belirtildi. Â

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