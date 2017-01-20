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20:00, 20 Ocak 2017 Cuma
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17:28, 20 Ocak 2017 Cuma

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YGS'ye "geÃ§ici kimlik kartÄ±" ile girilebilecek
YGS'ye

Ã–SYM, YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar dÃ¼zenlenen 15 gÃ¼n sÃ¼reli "geÃ§ici kimlik belgesi" ile sÄ±nava girebileceÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (Ã–SYM), YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvuran adaylarÄ±n mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar dÃ¼zenlenen 15 gÃ¼n sÃ¼reli "geÃ§ici kimlik belgesi" ile sÄ±nava girebileceÄŸi bildirildi.

Ã–SYM'nin internet sitesinde YGS'ye baÅŸvuru yapan adaylara yÃ¶nelik duyuruya yer verildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan doÄŸum, kayÄ±p, mevcut kimlik kartÄ±nÄ±n geÃ§erlilik sÃ¼resinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanÄ±lmayacak durumda olan kimlik kartlarÄ±nÄ±n yenilenmesi baÅŸvurularÄ±nda yeni kimlik kartÄ± dÃ¼zenleninceye kadar 15 gÃ¼n geÃ§erli "geÃ§ici kimlik belgesi" dÃ¼zenlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, bu sÃ¼reyi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, kimlik deÄŸiÅŸikliÄŸi talebi olan adaylarÄ±n yeni kimlik kartÄ± edinme iÅŸlemlerini sÄ±nav gÃ¼nlerine bÄ±rakmamalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.

Duyuruda, "Adaylar, mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar yukarÄ±da belirtilen nedenlerle dÃ¼zenlenen 15 gÃ¼n sÃ¼reli 'geÃ§ici kimlik belgesi' ile de sÄ±nava girebilecekler." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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Ä°lgili Konular Ã–SYM YGS
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