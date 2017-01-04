17:50, 20 Ocak 2017 Cuma

Tespih koleksiyonu Ã§alan zanlÄ±lar tutuklandÄ±





Ã‡orum'da bir evden 83 adet tespih ile saat, tÃ¼fek, kÄ±lÄ±Ã§ ve hanÃ§er Ã§alan 2 kiÅŸi, tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡orum'da bir evden 83 adet tespih ile saat, tÃ¼fek, kÄ±lÄ±Ã§ ve hanÃ§er Ã§alan 2 kiÅŸi, tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkeze baÄŸlÄ± Karaca kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan Hasan K. evindeki tespih koleksiyonu ile bazÄ± eÅŸyalarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaat etti. Jandarma tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, evden Ã§alÄ±nan eÅŸyalar arasÄ±nda bulunan kÄ±lÄ±cÄ±n, Y.A. ve A.A. tarafÄ±ndan kent merkezinde av malzemeleri satan bir iÅŸ yerine satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ekiplerce yakalanan ÅŸÃ¼phelilerin evinde yapÄ±lan aramada, Hasan K'ye ait 83 adet tespih, 8 adet saat ile tÃ¼fek ve hanÃ§er ele geÃ§irildi. Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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