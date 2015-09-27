17:44, 20 Ocak 2017 Cuma

GÃ¼ler, Dink davasÄ±nda tanÄ±k olacak





Muammer GÃ¼ler'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 51 kiÅŸinin tanÄ±k olarak dinlenilmesine karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hrant Dink cinayeti davasÄ±nda, eski iÃ§iÅŸleri bakanÄ± ve dÃ¶nemin Ä°stanbul Valisi Muammer GÃ¼ler'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 51 kiÅŸinin tanÄ±k olarak dinlenilmesine karar verildi.

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