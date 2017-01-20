18:16, 20 Ocak 2017 Cuma

Osmaniye'de ambulans otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 4 Ã¶lÃ¼





Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde ambulansÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde ambulansÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi Â yaralandÄ±. Kadirli'den aldÄ±ÄŸÄ± hastayÄ± kent merkezindeki bir hastaneye bÄ±rakÄ±p dÃ¶nÃ¼ÅŸe geÃ§en saÄŸlÄ±k ekibinin bulunduÄŸu BuÄŸra BozdaÄŸan yÃ¶netimindeki 80 KY 546 plakalÄ± ambulans,Â Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal KÃ¶prÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 01 TB 631 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle ambulans devrildi. Kazada 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â YaralÄ±lar, Osmaniye'deki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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