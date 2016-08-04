18:31, 20 Ocak 2017 Cuma

Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda FETÃ– operasyonu: 13 gÃ¶zaltÄ±





Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶revli personele yÃ¶nelik operasyonda 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'nin adliye yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 13 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± Ã§erÃ§evesinde, Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶revli, aralarÄ±nda zabÄ±t katibi ve mÃ¼baÅŸirlerin de bulunduÄŸu 13 personel hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu doÄŸrultuda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sabah saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda 13 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AralarÄ±nda zabÄ±t katibi ve mÃ¼baÅŸirlerin de bulunduÄŸu personelin odalarÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Gayrettepe'deki AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesine getirildi.

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