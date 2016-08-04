Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda FETÃ– operasyonu: 13 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY'nin adliye yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 13 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± Ã§erÃ§evesinde, Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶revli, aralarÄ±nda zabÄ±t katibi ve mÃ¼baÅŸirlerin de bulunduÄŸu 13 personel hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Bu doÄŸrultuda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sabah saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda 13 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
AralarÄ±nda zabÄ±t katibi ve mÃ¼baÅŸirlerin de bulunduÄŸu personelin odalarÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±.
ÅžÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Gayrettepe'deki AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yerleÅŸkesine getirildi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taÃ§landÄ±rÄ±lmalÄ±, terÃ¶ristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r" dedi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci turunda, 12. maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 47. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸekâ€™le Sohbet" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlattÄ±
Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶revli personele yÃ¶nelik operasyonda 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Osmaniye'nin Kadirli ilÃ§esinde ambulansÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Ã‡orum'da bir evden 83 adet tespih ile saat, tÃ¼fek, kÄ±lÄ±Ã§ ve hanÃ§er Ã§alan 2 kiÅŸi, tutuklandÄ±
Muammer GÃ¼ler'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 51 kiÅŸinin tanÄ±k olarak dinlenilmesine karar verildi
Ã–SYM, YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar dÃ¼zenlenen 15 gÃ¼n sÃ¼reli "geÃ§ici kimlik belgesi" ile sÄ±nava girebileceÄŸini duyurdu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta yapÄ±lacak deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra, e-ALES iÃ§in yeni baÅŸvuru ve sÄ±nav takvimi ilan edilecek
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi
DEAÅž el Bab'daTÃ¼rk askerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye saldÄ±rdÄ±, beÅŸ ÅŸehit ve dokuz yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtiliyor
TBMM Åžeref KapÄ±sÄ±'nda saygÄ± nÃ¶beti tutan polislerin Ã¼niformalarÄ± turkuaz renk oldu
Konuk Ã¼lke doktor ve hemÅŸireleri, Urla Karantina AdasÄ±'nda, acil saÄŸlÄ±k hizmetleri, afet saha tatbikatlarÄ± ve uygulamalarÄ± eÄŸitimi aldÄ±