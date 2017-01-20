18:40, 20 Ocak 2017 Cuma

Astanaâ€™da Suriye toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamam

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ± Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde ilk kez doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in bir araya gelecek. Taraflar hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak Suriyeli muhalefet heyeti ile TÃ¼rk yetkililerden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak toplantÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±.

Ankaraâ€™da son iki haftadÄ±r TÃ¼rk yetkililerle yoÄŸun temaslarda bulunan silahlÄ± muhalefetin temsilcileri, bugÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayarak mÃ¼zakere pozisyonlarÄ±nÄ± belirledi.

Muhaliflerin, Astana toplantÄ±sÄ±na, 13â€™Ã¼ mÃ¼zakere heyeti Ã¼yesi ve geri kalanÄ± teknik ve siyasi danÄ±ÅŸmanlar olmak Ã¼zere 50 civarÄ±nda temsilciyle katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

MÃ¼zakere heyeti Ã¼yeleri, yalnÄ±zca silahlÄ± muhalif gruplarÄ±n temsilcilerinden oluÅŸuyor. Heyetin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda sahanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gruplardan Ä°slam Ordusuâ€™nun temsilcisi Muhammed AlluÅŸ yapÄ±yor.

Astana Ã¶ncesi ilk deÄŸerlendirmesini dÃ¼n yapan AlluÅŸ, "En bÃ¼yÃ¼k hedefimiz akan kanÄ±n bir an Ã¶nce durmasÄ±dÄ±r" demiÅŸti.

Muhalifler, Kazakistanâ€™a yarÄ±n hareket edecek.

Rejimin dÄ±ÅŸiÅŸleri danÄ±ÅŸmanlarÄ±, istihbarat ve ordu yetkililerinden oluÅŸan heyetine ise Åžam yÃ¶netiminin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Temsilcisi BeÅŸar el-Caferi baÅŸkanlÄ±k edecek.

4 ÃœLKEYLE SINIRLI TUTULDU

DoÄŸu Halepâ€™teki ateÅŸkes ile kuÅŸatmadaki yerel nÃ¼fusun tahliyesinden bu yana yakÄ±n iÅŸbirliÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye ve Rusya, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin verimli geÃ§mesi iÃ§in katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lke sayÄ±sÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± tuttu.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye ve Rusya dÄ±ÅŸÄ±nda yalnÄ±zca Ä°ran ve ABD heyetleri bulunacak.

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugÃ¼n devralacak Donald Trumpâ€™Ä±n Ä°ranâ€™Ä± hedef alan aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan rahatsÄ±z olan Tahran yÃ¶netimi, Washingtonâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak TÃ¼rkiye ve Rusya, ABDâ€™nin dÄ±ÅŸlanmasÄ±nÄ± uygun bulmadÄ±.

ToplantÄ±da TÃ¼rk heyetine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal baÅŸkanlÄ±k edecek. Heyette MÄ°T ve Genelkurmay yetkilileri de yer alacak.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, toplantÄ±ya Suriye Ã¶zel temsilcisi Alexander Lavrentievâ€™i gÃ¶nderecek. Heyette Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleriâ€™nin OrtadoÄŸu ve Afrikaâ€™dan sorumlu Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mikhail Bogdanov da bulunacak.

AyrÄ±ca, toplantÄ±ya davet edilen BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteriâ€™nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Misturaâ€™nÄ±n da teknik heyetiyle Astanaâ€™ya gelmesi bekleniyor.

ToplantÄ± gÃ¼ndemi

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir numaralÄ± gÃ¼ndem maddesi, 30 AralÄ±kâ€™ta ilan edilen ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi.

Ankaraâ€™nÄ±n muhalifler Moskovaâ€™nÄ±n da rejim gÃ¼Ã§leri adÄ±na garantÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkeste, rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplar yÃ¼zlerce kez ihlalde bulunarak sÃ¼reci sabote etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

BeÅŸÅŸar Esed ordusunun da yaptÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkes ihlalleri karÅŸÄ±sÄ±nda muhalifler meÅŸru mÃ¼dafaa Ã§erÃ§evesinde zaman zaman karÅŸÄ±lÄ±klar veriyor.

Rejim ve bilhassa Ä°ran destekli Hizbullah, Halep ilinin gÃ¼ney ve batÄ± kÄ±rsalÄ±nÄ±, Lazkiye ili kÄ±rsalÄ±nÄ±, Ä°dlib ili merkezi ve kÄ±rsalÄ±nÄ±, Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki ilÃ§e ve beldeleri, Madaya ve Zebadani ilÃ§elerini, Hama ve Humus illerinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki yerleÅŸimleri, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Deraa ilini havadan ve karadan vurdu.

TÃ¼rk yetkililer, AAâ€™ya yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, rejim gÃ¼Ã§lerinin ve bilhassa Ä°ran destekli gruplarÄ±n ateÅŸkesi sÄ±klÄ±kla ihlal ederek, muhaliflerin provoke etmeyi ve yeniden Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ±na Ã§ekmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti. Yetkililer TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§abalarÄ± ve muhaliflerin saÄŸduyusuyla bu provokasyonun ÅŸimdilik engellendiÄŸini vurguladÄ±.

Astanaâ€™da ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesine iliÅŸkin tedbir mekanizmalarÄ± kurulmasÄ± ve benzeri kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± durumunda taraflar arasÄ±ndaki gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlere geÃ§ilecek.

Bu Ã§erÃ§evede rejimin keyfi olarak tutukladÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve muhaliflerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, esir takasÄ± ve kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere insani eriÅŸim konularÄ± masaya yatÄ±rÄ±lacak.

TÃ¼rkiye savaÅŸÄ±n durmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda pasif bir tutum sergileyerek rejim gÃ¼Ã§leri ile destekÃ§ilerini durdurma noktasÄ±nda tamamen etkisiz kalan BatÄ± Ã¼lkeleri, Astana toplantÄ±sÄ±na perde arkasÄ±nda muhalefet ediyor.

BatÄ± baÅŸkentlerinden Kazakistanâ€™daki buluÅŸma iÃ§in destek aÃ§Ä±klamasÄ± gelse de mÃ¼zakere sÃ¼recinin Astanaâ€™dan hemen sonra tÃ¼mÃ¼yle Cenevreâ€™ye taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi mesajÄ± veriliyor.

Rejim ve destekÃ§ilerini bugÃ¼nÃ¼ kadar barÄ±ÅŸa zorlamakta tamamen yetersiz kalan BatÄ± Ã¼lkeleri, inisiyatifin kendi ellerinde olmasÄ±nÄ± istiyor.

DiÄŸer taraftan BaÅŸkan Barack Obama yÃ¶netiminin Suriye sahasÄ±nda gÃ¶revli uzantÄ±larÄ±, Ã§ok sayÄ±da muhalif gruba Astanaâ€™ya gitmemeleri yÃ¶nÃ¼nde baskÄ± yaptÄ±.

Muhaliflerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu baskÄ±lara direnirken iki grup katÄ±lÄ±m iÃ§in imza attÄ±ÄŸÄ± halde geri Ã§ekildi.

Obama yÃ¶netimi, bazÄ± muhalif gruplara geliÅŸmiÅŸ silahlar vermeyi vaat ederek kendilerinden yeni operasyon planÄ± istedi.

Muhaliflere destek veren bazÄ± KÃ¶rfez Ã¼lkeleri de Astana sÃ¼reci konusunda TÃ¼rkiyeâ€™nin beklediÄŸi yapÄ±cÄ± tutumu gÃ¶stermedi.

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