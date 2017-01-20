18:53, 20 Ocak 2017 Cuma

ÅžimÅŸek, Davos'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zgÃ¼n bir biÃ§imde ortaya konacak. CumhurbaÅŸkanÄ± daha fazla hesap sorulabilir ve ÅŸeffaf olacak. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, yÃ¶netimde istikrar, adalet ve gÃ¼Ã§ler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacak gerÃ§ek bir fÄ±rsat." dedi.

ÅžimÅŸek, Davos'ta dÃ¼zenlenen 47. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda (WEF) dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸekâ€™le Sohbet" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ve gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Mevcut anayasal sistemin 1980 askeri darbesi sonrasÄ± getirildiÄŸini, Anayasaâ€™nÄ±n 2007 yÄ±lÄ±nda deÄŸiÅŸtirilerek CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin halk oylamasÄ±yla yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÅžimÅŸek, CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n bazÄ± yetkilerinin Ã§akÄ±ÅŸabildiÄŸini ve gelecekte anlaÅŸmazlÄ±k ortaya Ã§Ä±karabileceÄŸini sÃ¶yledi.

ÅžimÅŸek, yapÄ±lacak dÃ¼zenlemeyle, CumhurbaÅŸkanÄ± ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda gelecekte ortaya Ã§Ä±kabilecek olasÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã¶nleneceÄŸine dikkati Ã§ekerek, kuvvetler ayrÄ±mÄ± ve hukukun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni anayasanÄ±n temel unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸunu vurguladÄ±.

ÅžimÅŸek, yeni sistemde koalisyon hÃ¼kÃ¼metlerinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve temsilde adalet saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Anayasa nisan ayÄ± ortalarÄ±nda oylanacak. Halk son sÃ¶zÃ¼ sÃ¶yleyecek. OnaylanÄ±rsa yeni bir dÃ¶nem baÅŸlayacak. GeÃ§miÅŸteki sarsÄ±cÄ± deneyimler geride kalacak ve yeni bir perspektif saÄŸlayacak. Rejim deÄŸiÅŸmiyor. TÃ¼rkiye, demokratik, laik ve hukukun egemen olduÄŸu bir Ã¼lke olarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.

ÅžÄ°MÅžEK, FETÃ– DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° ANLATTI

Mehmet ÅžimÅŸek, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine deÄŸinirken, TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n, bu kirli saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasinin hayatta kalmasÄ± iÃ§in eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir biÃ§imde ve dÃ¼nya demokrasi tarihine girecek ÅŸekilde tanklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durduÄŸunu sÃ¶yledi.

ÅžimÅŸek, darbe giriÅŸiminin gÃ¼ce susamÄ±ÅŸ bir cemaatin 40 yÄ±llÄ±k planlama, sÄ±zma ve uygulamasÄ± olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve basit bir olay olarak algÄ±lanmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bu cemaatin, askeri seviye ÅŸifreleme programÄ± ile 250 bin Ã¼yesi aralarÄ±nda irtibat kuruyordu. GÃ¶revden almalar, bÃ¶yle bir durum karÅŸÄ±sÄ±nda her demokrasi ve hukukun egemen olduÄŸu Ã¼lkenin yapacaÄŸÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti. Bu darbe giriÅŸiminin amacÄ± hukukun egemenliÄŸini yok etmekti." diye konuÅŸtu.

"YENÄ° ANAYASA Ä°LE SAÄžLANACAK SÄ°YASÄ° PERSPEKTÄ°FLE BAÅžARILAR HIZ KAZANACAK"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, ekonomik alanda TÃ¼rkiyeâ€™nin son 15 yÄ±lda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilediÄŸini ifade ederek, AK Parti dÃ¶neminde temel ekonomik deÄŸerlerin tamamÄ±nda iyileÅŸme olduÄŸunu, 2002 yÄ±lÄ±ndan beri Ã¼lkenin her yÄ±l ortalama yÃ¼zde 5,9 oranÄ±nda "etkileyici bir ÅŸekilde" bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

ÅžimÅŸek, son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesel sorunlarÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni anayasa ile saÄŸlanacak siyasi perspektifle baÅŸarÄ±larÄ±n hÄ±z kazanacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

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