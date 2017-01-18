Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 339 oyla kabul edildi ve Referandum yolu aÃ§Ä±ldÄ±. Bundan sonra Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ± halk oyuna sunulacak
AK Parti'nin 18 maddeden oluÅŸan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edildi..
TBMM Genel Kurulunda teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lan gizli oylamaya 488 milletvekili katÄ±ldÄ±.Â Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanÄ±ldÄ±; 5 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 2 oy ise geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±.
Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±, oylama sonucunu aÃ§Ä±klamadan Ã¶nce, egemenliÄŸin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletin olduÄŸunu sÃ¶yledi. BahÃ§ekapÄ±lÄ±, oylarÄ±n usulÃ¼ne gÃ¶re kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ve teklifin kabul edildiÄŸini duyurdu.
AK Parti'li milletvekilleri, oylama sonucunu ayakta alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±ladÄ±.
Daha sonra AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± yapmak Ã¼zere kÃ¼rsÃ¼ye geldi.
Teklifin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n 330'un Ã¼zerinde oyla kabul edilmesiyle referandum sÃ¼reci de baÅŸladÄ±. Teklif Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ±na sunulacak. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n 15 gÃ¼nlÃ¼k yasal sÃ¼resi bulunuyor. Referandum tarihi de buna gÃ¶re ÅŸekillenecek. Referandumun, Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden 60'ncÄ± gÃ¼nden sonraki ilk pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.Â
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci turunda, teklifin son maddesi olan 18'inci madde 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Oylama sonucu; kullanÄ±lan 488, kabul 343, ret 142, boÅŸ 2, geÃ§ersiz 1.
Maddeye gÃ¶re, "cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenin, varsa partisi ile iliÅŸiÄŸi kesileceÄŸine" dair hÃ¼kmÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, deÄŸiÅŸikliÄŸin yayÄ±mÄ± tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sÄ±kÄ±yÃ¶netim, tasarÄ±, kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname, Askeri YargÄ±tay, Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi ibarelerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dair deÄŸiÅŸiklikler de TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri sonucunda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, TBMM seÃ§imleri ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinin 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§imine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklikler, beraber yapÄ±lacak ilk TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin takvimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren geÃ§erli olacak.
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 17. maddesi 341 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Genel Kurul'da yapÄ±lan gizli oylamaya 485 milletvekili katÄ±ldÄ±.Â Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±; 2 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 3 oy geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±.
17. maddeye gÃ¶re, TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lacak.
SeÃ§imin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼ne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi devam edecek. Meclisin seÃ§im kararÄ± almasÄ± halinde, 27. Yasama DÃ¶nemi Milletvekili Genel SeÃ§imi, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle beraber yapÄ±lacak.
TBMM, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kanunlaÅŸÄ±p yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde deÄŸiÅŸikliklerin gerektirdiÄŸi Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ ve kanuni dÃ¼zenlemeleri gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenleneceÄŸi belirtilen deÄŸiÅŸiklikler ise cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlama tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 16. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Teklifin 16. maddesinin oylamasÄ±nda 342 milletvekili kabul oyu verdi. 141 milletvekili ret oyu kullanÄ±rken, 2 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 1 oy da geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±.
16. maddeye gÃ¶re, Ã¶nerilen sistemde, "Bakanlar Kurulu" olmayacak.
YÃ¼rÃ¼tme yetkisi ve gÃ¶revi, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanÄ±lacak ve yerine getirilecek.
"SÄ±kÄ±yÃ¶netim", "Askeri YargÄ±tay", "Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi", "tasarÄ±", "kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname" ibareleri Ã§Ä±karÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yapacaÄŸÄ± iÅŸlemler ile YÃ¼ksek Askeri Åžura kararlarÄ±nÄ±n yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼m de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkÄ±yor.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 15. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
15. madde, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ§e yetkisini dÃ¼zenliyor.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Maddenin oylama sonucunu aÃ§Ä±klayan TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±, oylamaya 486 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 342 kabul, 139 ret oyu verildiÄŸini, 3 boÅŸ, 3 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Madde, HSYK'nin yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Teklifin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Oylamada 136 ret oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 343 evet oyu kullanÄ±ldÄ±. 3 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 2 oy geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. Ã‡ekimser oy kullanÄ±lmadÄ±.
Teklifin 13. maddesine gÃ¶re, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde asker kiÅŸilerin gÃ¶revleri ile ilgili olarak iÅŸledikleri suÃ§lara ait davalara bakmakla gÃ¶revli askeri mahkemeler kurulabilecek.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 12. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
12. madde ile CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriyor.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seÃ§ilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri gÃ¶reve baÅŸlayana kadar gÃ¶revine devam edecek.Â
TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler birlikte yapÄ±lacak.
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