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19:59, 20 Ocak 2017 Cuma
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19:00, 20 Ocak 2017 Cuma

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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 12. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 12. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci turunda, 12. maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin grup Ã¶nerilerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) yÃ¶netimini" dÃ¼zenleyen 12. maddesi Ã¼zerindeki Ã¶nergelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ildi.

Teklifin 12. maddesine gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanÄ±; doÄŸal afet, tehlikeli salgÄ±n hastalÄ±klar veya aÄŸÄ±r ekonomik bunalÄ±m hallerinin yanÄ± sÄ±ra savaÅŸ, savaÅŸÄ± gerektirecek bir durumun baÅŸ gÃ¶stermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karÅŸÄ± kuvvetli ve eylemli bir kalkÄ±ÅŸmanÄ±n, Ã¼lkenin ve milletin bÃ¶lÃ¼nmezliÄŸini iÃ§ten veya dÄ±ÅŸtan tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼ren ÅŸiddet hareketlerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±; anayasal dÃ¼zeni veya temel hak ve hÃ¼rriyetleri ortadan kaldÄ±rmaya yÃ¶nelik yaygÄ±n ÅŸiddet hareketlerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±; ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle kamu dÃ¼zeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ± hallerinde yurdun tamamÄ±nda veya bir bÃ¶lgesinde OHAL ilan edebilecek.

OHAL SÃœRESÄ° 6 AYI GEÃ‡MEYECEK.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ± kararÄ± verildiÄŸi gÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve aynÄ± gÃ¼n TBMM'nin onayÄ±na sunulacak.

TBMM tatildeyse derhal toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ±lacak; Meclis, gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde OHAL sÃ¼resini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldÄ±rabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her seferinde 4 ayÄ± geÃ§memek Ã¼zere sÃ¼reyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde bu 4 aylÄ±k sÃ¼re aranmayacak.

SINIRLAMALARA TABÄ° OLMAYACAK

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde vatandaÅŸlar iÃ§in getirilecek para, mal ve Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri ile anayasanÄ±n "Temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±" maddesindeki ilkeler doÄŸrultusunda, temel hak ve hÃ¼rriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geÃ§ici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hÃ¼kÃ¼mlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi kanunla dÃ¼zenlenecek.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde Ã§Ä±karÄ±labilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, olaÄŸan dÃ¶nem kararnamelerinin tabi olduÄŸu sÄ±nÄ±rlamalara baÄŸlÄ± olmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde, bu halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve Ã¶devleri ile siyasi haklar ve Ã¶devlere yÃ¶nelik sÄ±nÄ±rlamalara da tabi olmaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek.

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak, aynÄ± gÃ¼n Meclis onayÄ±na sunulacak.

SavaÅŸ ve mÃ¼cbir nedenlerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere; OHAL sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri 3 ay iÃ§inde TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p karara baÄŸlanacak. Aksi halde OHAL'de Ã§Ä±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kendiliÄŸinden yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkacak.



Ä°lgili Konular anayasa Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi
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