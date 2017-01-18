GÃ¼ncelleme: 20:00, 20 Ocak 2017 Cuma

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 14. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'ndaÂ anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ildi.

13. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Teklifin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Oylamada 136 ret oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 343 evet oyu kullanÄ±ldÄ±. 3 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 2 oy geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. Ã‡ekimser oy kullanÄ±lmadÄ±.

Teklifin 13. maddesine gÃ¶re, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde asker kiÅŸilerin gÃ¶revleri ile ilgili olarak iÅŸledikleri suÃ§lara ait davalara bakmakla gÃ¶revli askeri mahkemeler kurulabilecek.

12. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 12. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

12. madde ile CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriyor.Â



CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seÃ§ilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri gÃ¶reve baÅŸlayana kadar gÃ¶revine devam edecek.Â



TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler birlikte yapÄ±lacak.

OHAL SÃœRESÄ° 6 AYI GEÃ‡MEYECEK.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ± kararÄ± verildiÄŸi gÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve aynÄ± gÃ¼n TBMM'nin onayÄ±na sunulacak.

TBMM tatildeyse derhal toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ±lacak; Meclis, gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde OHAL sÃ¼resini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldÄ±rabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her seferinde 4 ayÄ± geÃ§memek Ã¼zere sÃ¼reyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde bu 4 aylÄ±k sÃ¼re aranmayacak.

SINIRLAMALARA TABÄ° OLMAYACAK

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde vatandaÅŸlar iÃ§in getirilecek para, mal ve Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri ile anayasanÄ±n "Temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±" maddesindeki ilkeler doÄŸrultusunda, temel hak ve hÃ¼rriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geÃ§ici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hÃ¼kÃ¼mlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi kanunla dÃ¼zenlenecek.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde Ã§Ä±karÄ±labilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, olaÄŸan dÃ¶nem kararnamelerinin tabi olduÄŸu sÄ±nÄ±rlamalara baÄŸlÄ± olmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde, bu halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve Ã¶devleri ile siyasi haklar ve Ã¶devlere yÃ¶nelik sÄ±nÄ±rlamalara da tabi olmaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek.

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak, aynÄ± gÃ¼n Meclis onayÄ±na sunulacak.

SavaÅŸ ve mÃ¼cbir nedenlerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere; OHAL sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri 3 ay iÃ§inde TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p karara baÄŸlanacak. Aksi halde OHAL'de Ã§Ä±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kendiliÄŸinden yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkacak.