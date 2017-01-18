Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 14. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulu'ndaÂ anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ildi.
Teklifin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Oylamada 136 ret oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 343 evet oyu kullanÄ±ldÄ±. 3 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 2 oy geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. Ã‡ekimser oy kullanÄ±lmadÄ±.
Teklifin 13. maddesine gÃ¶re, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde asker kiÅŸilerin gÃ¶revleri ile ilgili olarak iÅŸledikleri suÃ§lara ait davalara bakmakla gÃ¶revli askeri mahkemeler kurulabilecek.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 12. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
12. madde ile CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriyor.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seÃ§ilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri gÃ¶reve baÅŸlayana kadar gÃ¶revine devam edecek.Â
TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler birlikte yapÄ±lacak.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ± kararÄ± verildiÄŸi gÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve aynÄ± gÃ¼n TBMM'nin onayÄ±na sunulacak.
TBMM tatildeyse derhal toplantÄ±ya Ã§aÄŸrÄ±lacak; Meclis, gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde OHAL sÃ¼resini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldÄ±rabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her seferinde 4 ayÄ± geÃ§memek Ã¼zere sÃ¼reyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde bu 4 aylÄ±k sÃ¼re aranmayacak.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde vatandaÅŸlar iÃ§in getirilecek para, mal ve Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri ile anayasanÄ±n "Temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±" maddesindeki ilkeler doÄŸrultusunda, temel hak ve hÃ¼rriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geÃ§ici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hÃ¼kÃ¼mlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi kanunla dÃ¼zenlenecek.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde Ã§Ä±karÄ±labilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, olaÄŸan dÃ¶nem kararnamelerinin tabi olduÄŸu sÄ±nÄ±rlamalara baÄŸlÄ± olmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde, bu halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve Ã¶devleri ile siyasi haklar ve Ã¶devlere yÃ¶nelik sÄ±nÄ±rlamalara da tabi olmaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek.
Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak, aynÄ± gÃ¼n Meclis onayÄ±na sunulacak.
SavaÅŸ ve mÃ¼cbir nedenlerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere; OHAL sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri 3 ay iÃ§inde TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p karara baÄŸlanacak. Aksi halde OHAL'de Ã§Ä±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kendiliÄŸinden yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkacak.
Vatan caddesindeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu
Adana'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiyle ilgili davada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ihraÃ§ edilen Ä°l Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 5 eski subay, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Meclis'te, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi. Teklifin 14. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ã¼lke yÃ¶netiminde zaman ekonomisi saÄŸlayacak. Yani iÅŸler daha kÄ±sa sÃ¼rede halledilecek. Sistem didiÅŸmeyi, Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor" dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taÃ§landÄ±rÄ±lmalÄ±, terÃ¶ristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 47. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸekâ€™le Sohbet" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlattÄ±
Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶revli personele yÃ¶nelik operasyonda 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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Ã–SYM, YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, mevcut nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±, geÃ§erlilik sÃ¼resi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar dÃ¼zenlenen 15 gÃ¼n sÃ¼reli "geÃ§ici kimlik belgesi" ile sÄ±nava girebileceÄŸini duyurdu
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta yapÄ±lacak deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra, e-ALES iÃ§in yeni baÅŸvuru ve sÄ±nav takvimi ilan edilecek
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Kayseri'de 1 Uygur TÃ¼rkÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Mecliste gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa teklifiyle alakalÄ± bir karar vermiÅŸ deÄŸiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda biz bir karar vereceÄŸiz" dedi