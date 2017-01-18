Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 17. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 17. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.
17. maddeye gÃ¶re, TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lacak.
SeÃ§imin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼ne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi devam edecek. Meclisin seÃ§im kararÄ± almasÄ± halinde, 27. Yasama DÃ¶nemi Milletvekili Genel SeÃ§imi, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle beraber yapÄ±lacak.
TBMM, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kanunlaÅŸÄ±p yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde deÄŸiÅŸikliklerin gerektirdiÄŸi Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ ve kanuni dÃ¼zenlemeleri gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenleneceÄŸi belirtilen deÄŸiÅŸiklikler ise cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlama tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 16. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Teklifin 16. maddesinin oylamasÄ±nda 342 milletvekili kabul oyu verdi. 141 milletvekili ret oyu kullanÄ±rken, 2 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 1 oy da geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±.
16. maddeye gÃ¶re, Ã¶nerilen sistemde, "Bakanlar Kurulu" olmayacak.
YÃ¼rÃ¼tme yetkisi ve gÃ¶revi, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanÄ±lacak ve yerine getirilecek.
"SÄ±kÄ±yÃ¶netim", "Askeri YargÄ±tay", "Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi", "tasarÄ±", "kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname" ibareleri Ã§Ä±karÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yapacaÄŸÄ± iÅŸlemler ile YÃ¼ksek Askeri Åžura kararlarÄ±nÄ±n yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼m de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkÄ±yor.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 15. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
15. madde, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ§e yetkisini dÃ¼zenliyor.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Maddenin oylama sonucunu aÃ§Ä±klayan TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±, oylamaya 486 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 342 kabul, 139 ret oyu verildiÄŸini, 3 boÅŸ, 3 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Madde, HSYK'nin yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Teklifin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Oylamada 136 ret oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 343 evet oyu kullanÄ±ldÄ±. 3 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 2 oy geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. Ã‡ekimser oy kullanÄ±lmadÄ±.
Teklifin 13. maddesine gÃ¶re, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde asker kiÅŸilerin gÃ¶revleri ile ilgili olarak iÅŸledikleri suÃ§lara ait davalara bakmakla gÃ¶revli askeri mahkemeler kurulabilecek.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 12. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.
12. madde ile CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriyor.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seÃ§ilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri gÃ¶reve baÅŸlayana kadar gÃ¶revine devam edecek.Â
TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler birlikte yapÄ±lacak.
Meclis'te, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 16. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi. Teklifin 17. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine geÃ§ildi.
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