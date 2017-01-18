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GÃ¼ncelleme: 00:51, 21 Ocak 2017 Cumartesi

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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 17. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 17. madde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

Meclis'te, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 16. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi. Teklifin 17. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine geÃ§ildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 17. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.

17. maddeye gÃ¶re, TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lacak.

SeÃ§imin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼ne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi devam edecek. Meclisin seÃ§im kararÄ± almasÄ± halinde, 27. Yasama DÃ¶nemi Milletvekili Genel SeÃ§imi, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle beraber yapÄ±lacak.

TBMM, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kanunlaÅŸÄ±p yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde deÄŸiÅŸikliklerin gerektirdiÄŸi Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ ve kanuni dÃ¼zenlemeleri gerÃ§ekleÅŸtirecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenleneceÄŸi belirtilen deÄŸiÅŸiklikler ise cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlama tarihinden itibaren en geÃ§ 6 ay iÃ§inde cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek.

16.Â MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 16. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Teklifin 16. maddesinin oylamasÄ±nda 342 milletvekili kabul oyu verdi. 141 milletvekili ret oyu kullanÄ±rken, 2 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 1 oy da geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±.

16. maddeye gÃ¶re, Ã¶nerilen sistemde, "Bakanlar Kurulu" olmayacak.

YÃ¼rÃ¼tme yetkisi ve gÃ¶revi, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanÄ±lacak ve yerine getirilecek.

"SÄ±kÄ±yÃ¶netim", "Askeri YargÄ±tay", "Askeri YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi", "tasarÄ±", "kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname" ibareleri Ã§Ä±karÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yapacaÄŸÄ± iÅŸlemler ile YÃ¼ksek Askeri Åžura kararlarÄ±nÄ±n yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼m de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkÄ±yor.

15. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 15. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

15. madde, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ§e yetkisini dÃ¼zenliyor.

14. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Maddenin oylama sonucunu aÃ§Ä±klayan TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±, oylamaya 486 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 342 kabul, 139 ret oyu verildiÄŸini, 3 boÅŸ, 3 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Madde, HSYK'nin yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

13. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Teklifin 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Oylamada 136 ret oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 343 evet oyu kullanÄ±ldÄ±. 3 oy boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, 2 oy geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. Ã‡ekimser oy kullanÄ±lmadÄ±.

Teklifin 13. maddesine gÃ¶re, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde asker kiÅŸilerin gÃ¶revleri ile ilgili olarak iÅŸledikleri suÃ§lara ait davalara bakmakla gÃ¶revli askeri mahkemeler kurulabilecek.

12. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 12. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

12. madde ile CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriyor.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seÃ§ilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri gÃ¶reve baÅŸlayana kadar gÃ¶revine devam edecek.Â 

TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler birlikte yapÄ±lacak.



Ä°lgili Konular Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi anayasa
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