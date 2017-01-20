19:21, 20 Ocak 2017 Cuma

Kremlin'den Astana aÃ§Ä±klamasÄ±





Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye konusunda farklÄ± seviyelerde sÃ¼rekli temas halinde olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, Moskova'da basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kazakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Astana'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ara verildiÄŸini anÄ±msatan Peskov, "Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, mÃ¼zakere formatÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ± ve gÃ¼Ã§lendirilmesine katkÄ± saÄŸlarsa bu olumlu bir geliÅŸme olacaktÄ±r." dedi. SÃ¶zcÃ¼ Peskov, bu konuda Ankara ve Moskova arasÄ±ndaki temaslara iliÅŸkin soruya, "TÃ¼rk ve Rus taraflarÄ± arasÄ±ndaki koordinasyon farklÄ± seviyelerde sÃ¼rekli olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

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