Kremlin'den Astana aÃ§Ä±klamasÄ±

Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, Moskova'da basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kazakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Astana'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ara verildiÄŸini anÄ±msatan Peskov, "Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, mÃ¼zakere formatÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ± ve gÃ¼Ã§lendirilmesine katkÄ± saÄŸlarsa bu olumlu bir geliÅŸme olacaktÄ±r." dedi.
SÃ¶zcÃ¼ Peskov, bu konuda Ankara ve Moskova arasÄ±ndaki temaslara iliÅŸkin soruya, "TÃ¼rk ve Rus taraflarÄ± arasÄ±ndaki koordinasyon farklÄ± seviyelerde sÃ¼rekli olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.
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Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lke genelinde yarÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi
Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye konusunda farklÄ± seviyelerde sÃ¼rekli temas halinde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Astanaâ€™da 23 Ocak'ta yapÄ±lacak Suriye toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. Muhalifler ve rejim, 6 yÄ±ldÄ±r ilk kez kapsamlÄ± doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
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Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi
"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"
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Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitry Peskov, Rusya'nÄ±n her gÃ¼n Ä°ngiltere, Almanya ve ABD uzantÄ±lÄ± Ã§ok sayÄ±da siber saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi: "HalklarÄ±n duygularÄ±nÄ±n kÃ¶rÃ¼klenmesinin, Ä±rkÃ§Ä± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n etkileri, yÄ±kÄ±cÄ± olacaktÄ±r. NaziliÄŸin doÄŸurduÄŸu Hitler bizden uzak deÄŸil" dedi
AzerbaycanlÄ±lar, tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak KatliamÄ±'nÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda BakÃ¼ Åžehitler HiyabanÄ±'na akÄ±n etti