BahÃ§eli: El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmelidir

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'nci gÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu ifade etti.
El Bab'dan acÄ± haberler geldiÄŸini belirten BahÃ§eli, ÅŸehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa, TÃ¼rk milletine de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taÃ§landÄ±rÄ±lmalÄ±, terÃ¶ristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r. Aziz milletimiz TÃ¼rk askerinin yanÄ±ndadÄ±r. MHP TÃ¼rk askerinin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye her zamanki gibi hazÄ±r ve heyecanlÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BahÃ§eli, 20 Ocak 1990'Ä±n TÃ¼rk milleti ve Ã¶zellikle AzerbaycanlÄ±lar iÃ§in karanlÄ±k ve acÄ± bir tarih olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "20 Yanvar'da (Ocak) TÃ¼rk'Ã¼n kanÄ± akmÄ±ÅŸtÄ±r. 27 yÄ±l Ã¶nce, 19 Ocak'Ä± 20 Ocak'a baÄŸlayan gece BakÃ¼'de cinayet ve ÅŸiddet dÃ¼ÄŸmesine basÄ±lmÄ±ÅŸ, Rus tanklarÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sevdasÄ±nÄ± cesaretleriyle tutuÅŸturup zulme meydan okuyan, esarete baÅŸkaldÄ±ran gardaÅŸlarÄ±mÄ±z acÄ±masÄ±zca hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
BakÃ¼ sokaklarÄ±nÄ±n ateÅŸe boÄŸulduÄŸunu, tanklarÄ±n palet gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lerinin mazlumlarÄ±n feryatlarÄ±nÄ± bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BahÃ§eli, kinin ve zalimliÄŸin volkan gibi patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ iÅŸgalini protesto etmek amacÄ±yla toplanan ancak saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 143 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸunu, 611 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BahÃ§eli, "ÃœÃ§ renkli bayraklarÄ±nÄ±n altÄ±nda hÃ¼r ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama irade ve isteÄŸiyle ÅŸehadete eren gardaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet diliyorum. TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± her coÄŸrafya bizim ilgi ve duyarlÄ±lÄ±k alanÄ±mÄ±zdadÄ±r. AzerbaycanlÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±z TÃ¼rk'tÃ¼r, TÃ¼rk milletinin vakur ve asil mensuplarÄ±dÄ±r. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kÃ¼ltÃ¼r baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± incitemeyecek, dahasÄ± zedelenmesine hiÃ§bir millet evladÄ± izin vermeyecektir." deÄŸerlendirmesine yer verdi.
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MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taÃ§landÄ±rÄ±lmalÄ±, terÃ¶ristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r" dedi
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