19:38, 20 Ocak 2017 Cuma

Ä°ran'da bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi





Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lke genelinde yarÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lke genelinde yarÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ dÃ¼zenlenen Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± Ã¼lke genelinde bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edilmesine dair yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkentin merkezinde Ã§Ã¶ken binada sivil ve itfaiyeci vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybetmeleri bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye sebep olmuÅŸtur." ifadelerine yer verildi. 25 SÄ°VÄ°L KAYIP Olay yerinde basÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Tahran Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Sacidiniya da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken Plasku Ä°ÅŸ Merkezi'nde 25 sivilin kayÄ±p olduÄŸunu duyurdu. Sacidiniya, kayÄ±p sayÄ±sÄ±yla ilgili bilginin, Plasku olayÄ± sonrasÄ± ÅŸu ana kadar emniyet birimlerine baÅŸvuran kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenildiÄŸini belirtti. Tesnim Haber AjansÄ±na konuÅŸan KÄ±zÄ±lay gÃ¶revlisi Murtaza Muradipur da Ã§Ã¶ken binanÄ±n yanmaya devam ettiÄŸini, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yer yer 200 ila 600 derecelerde seyretmesi sebebiyle arama kurtarma cihazlarÄ± ve kÃ¶peklerinin bu durumdan olumsuz etkilendiÄŸini kaydetti. 36 SAAT GEÃ‡MESÄ°NE RAÄžMEN MOLOZ YIÄžINININ YÃœZDE 30'U KALDIRILABÄ°LDÄ° 84 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n Ã¼zerinden yaklaÅŸÄ±k 36 saat geÃ§mesine karÅŸÄ±n sadece 2 itfaiyecinin cesedine ulaÅŸÄ±labildiÄŸi ve moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unun kaldÄ±rÄ±labildiÄŸi belirtiliyor. Ã‡Ã¶ken binada sÃ¶ndÃ¼rme, arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed BakÄ±r Galibaf, dÃ¼n, yanan bina iÃ§erisinde sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan itfaiye erlerinden 20'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurmuÅŸtu. TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ä°stanbul DÃ¶rt Yol kavÅŸaÄŸÄ±nda (Ã‡ahar RahÄ± Ä°stanbul) yer alan plastik ve tekstil atÃ¶lyelerinin bulunduÄŸu 17 katlÄ± Plasku Ä°ÅŸ Merkezi'nde sabah saatlerinde yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, itfaiyenin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda bina Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale gelmiÅŸti. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda binanÄ±n Ã§Ã¶kme ihtimaline karÅŸÄ± tahliye edilen TÃ¼rkiye'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin zarar gÃ¶rmediÄŸi belirtildi. Â

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