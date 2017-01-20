19:42, 20 Ocak 2017 Cuma

Rusya, Suriye'deki deniz Ã¼ssÃ¼nÃ¼ geniÅŸletiyor





Rusya ve Suriye, Tartus ÅŸehrindeki Rus deniz Ã¼ssÃ¼nÃ¼n geniÅŸletilmesini ve modernize edilmesini anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya, Suriye ile Tartus Ã¼ssÃ¼nÃ¼n geniÅŸletilmesi ve modernize edilmesi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Rusya'nÄ±n resmi evraklarÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± internet portalÄ±nda yer alan anlaÅŸma, Rusya'nÄ±n Suriye'nin Tartus ÅŸehrindeki deniz Ã¼ssÃ¼nÃ¼n geniÅŸletilmesini ve modernize edilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Rusya Ã¼ste aynÄ± anda 11 gemi bulundurabilecek ve koruma iÃ§in gerekli personeli yerleÅŸtirebilecek. ÃœssÃ¼n bulunduÄŸu kÄ±yÄ±nÄ±n deniz ve hava gÃ¼venliÄŸini Rusya saÄŸlayacak. RUSYA 49 YILLIÄžINA KULLANABÄ°LECEK Rusya sÃ¶z konusu Ã¼ssÃ¼, yargÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ÅŸartÄ±yla ve kira Ã¼creti Ã¶demeden 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kullanabilecek. AnlaÅŸma taraflar arasÄ±nda aksi bildirilmemesi durumunda 25 yÄ±l uzayacak. AyrÄ±ca Ã¼ste gÃ¶revli Rus personel ve ailelerine diplomatlarÄ±nkine benzer bir dokunulmazlÄ±k tanÄ±nacak. Rusya'nÄ±n Tartus'ta ÅŸu anda kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¼s, askeri gemiler iÃ§in bakÄ±m ve destek tesisi olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Rusya ve Suriye daha Ã¶nce Suriye'deki Himeymim ÃœssÃ¼'nÃ¼ sÃ¼resiz kullanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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