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22:32, 20 Ocak 2017 Cuma
Politika
19:58, 20 Ocak 2017 Cuma

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YÄ±ldÄ±rÄ±m: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, zaman ekonomisi saÄŸlayacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, zaman ekonomisi saÄŸlayacak

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ã¼lke yÃ¶netiminde zaman ekonomisi saÄŸlayacak. Yani iÅŸler daha kÄ±sa sÃ¼rede halledilecek. Sistem didiÅŸmeyi, Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BuÂ anayasaÂ deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ã¼lke yÃ¶netimindeÂ zaman ekonomisi saÄŸlayacak. Yani iÅŸler daha kÄ±sa sÃ¼rede halledilecek. BÃ¼rokrasiyle siyaset arasÄ±ndakiÂ ayrÄ±ÅŸmaÂ ortadan kalkacak. SistemÂ didiÅŸmeyi, Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor. KararlarÄ±n hÄ±zlÄ± verilmesini saÄŸlÄ±yor. TÃ¼rkiye'yi, yÃ¶netimi gÃ¼Ã§lendiriyor." dedi.Â 

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TRT'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini deÄŸerlendirdi.Â 



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi
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