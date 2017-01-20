20:00, 20 Ocak 2017 Cuma

ABD'de Trump protestolarÄ±





ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralacak Donald Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi New York'ta ve Washington'da protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralacak Donald Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi, bir grup maskeli protestocu ile polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. BaÅŸkent Washington'da siyah giymiÅŸ, maskeli protestocular, maÄŸazalarÄ±n ve restoranlarÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. Polis, gÃ¶stericileri biber gazÄ± kullanarak daÄŸÄ±ttÄ±. Sabah saatlerinde de eÅŸcinsel haklarÄ± savunucularÄ± tÃ¶ren alanÄ±na yÃ¼rÃ¼mek istedi ancak polis gÃ¶stericilerin alana girmesine izin vermedi. ABD'nin farklÄ± eyaletlerinden Ã§ok sayÄ±da Trump destekÃ§isi de yemin tÃ¶renini izlemek Ã¼zere Washington'a geldi. Trump karÅŸÄ±tÄ± ve destekÃ§ileri arasÄ±nda ara ara sÃ¶zlÃ¼ sataÅŸmalar da yaÅŸandÄ±. NEWYORK'TA PROTESTO ABD Kongre BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lacak tÃ¶ren Ã¶ncesinde New York'ta toplanan gÃ¶stericiler de pankartlar aÃ§arak Donald Trump karÅŸÄ±tÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Â

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