20:07, 20 Ocak 2017 Cuma

FETÃ– davasÄ±nda 5 eski subaya aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili davada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) ihraÃ§ edilen Ä°l Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 5 eski subay, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Adana 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu yargÄ±lanan dÃ¶nemin Ä°l Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay Halil Ã‡elik, Ã‡ukurova Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± Jandarma Kurmay BinbaÅŸÄ± HÃ¼seyin YalÃ§Ä±nkaya, darbe giriÅŸimi gecesi nÃ¶betÃ§i olan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli BinbaÅŸÄ± Osman Tunahan Berk, Adana Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± Atilla Demir ve ÃœsteÄŸmen Hasan Åžahna ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

SavcÄ±, mÃ¼talaasÄ±nÄ± yenileyerek tÃ¼m sanÄ±klara TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesindeki, "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klarÄ± "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rdÄ±.

AyrÄ±ca sanÄ±klardan Åžahna'ya, Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼ nizamiyesinde darbe giriÅŸimi iÃ§in Ã¶nlem alan polis memuruna hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 1 yÄ±l 2 ay, "gÃ¶revi yaptÄ±rmamak iÃ§in direnmek" suÃ§undan da 1 yÄ±l 14 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.

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