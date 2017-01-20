ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± resmen Trump

8 KasÄ±m 2016'daki seÃ§imleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki tÃ¶rende YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸyargÄ±cÄ± John Roberts'Ä±n huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± oldu.
Trump Washington'taki tÃ¶renle yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± oldu. Kongre binasÄ±ndaki tÃ¶rende 70 yaÅŸÄ±ndaki Trump'tan Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence yemin etti.
Trump ve Pence yemin etmeden Ã¶nce Yemin TÃ¶reni BaÅŸkanÄ± bir konuÅŸma yaptÄ±.
ArdÄ±ndan yemin ederek baÅŸkan olan Donald Trump'ta bir konuÅŸma yaptÄ±..Â
Trump'un konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
"ABD vatandaÅŸlarÄ± olarak ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k bir ulusal Ã§abanÄ±n parÃ§asÄ±yÄ±z. Ãœlkemizi yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±caÄŸÄ±z."
"Uzun zamandÄ±r Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir zÃ¼mre baÅŸkenten yÃ¶netimin meyvelerini topladÄ±. SiyasetÃ§iler zenginleÅŸti, vatandaÅŸlar fakirleÅŸti."Â
"Ã–nemli olan hÃ¼kÃ¼meti hangi partinin kontrol ettiÄŸi deÄŸil. Ã–nemli olan hÃ¼kÃ¼metin halk tarafÄ±ndan kontrol edilmesidir."
"ArtÄ±k deÄŸiÅŸim baÅŸlÄ±yor. Ãœlkemizin unutulmuÅŸ erkek ve kadÄ±nlarÄ± artÄ±k unutulmayacak. DÃ¼nyanÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸi bir hareketin parÃ§asÄ± olarak geldiniz."
"Amerika harika okullar, gÃ¼venli mahalleler ve iyi iÅŸ imkanlarÄ± istiyor. Bunlar son derece mantÄ±klÄ± talepler."
"BugÃ¼n ettiÄŸim yemin tÃ¼m AmerikalÄ±larÄ±a verdiÄŸim bir baÄŸlÄ±lÄ±k yeminidir. Onlarca yÄ±l yabancÄ± ÅŸirketleri gÃ¼Ã§lendirdik.On yÄ±llar boyunca baÅŸka Ã¼lkelerin ordularÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdik, kendi ordumuzu zayÄ±flattÄ±k. Trilyonlarca dolar harcayÄ±p baÅŸka Ã¼lkeleri zenginleÅŸtirdik. ArtÄ±k bu geÃ§miÅŸte kaldÄ±. Sadece geleceÄŸe bakacaÄŸÄ±z."
"Son nefesime kadar sizin iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸim. RefahÄ± zenginliÄŸi geri getireceÄŸiz. Yeni yollar, havalimanlarÄ± inÅŸa edeceÄŸiz. HalkÄ±mÄ±zÄ± iÅŸsizlik maaÅŸlarÄ±ndan kurtaracaÄŸÄ±z."
Trump'Ä±n ilk duraÄŸÄ± Washington'daki ST John Kilisesi oldu. CumhuriyetÃ§i Donald Trump burada eÅŸi Melanie Trump'la birlikte dini tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.Â
Kilisedeki dini tÃ¶rene eÅŸi Melanie Trump'la katÄ±lan Donald Trump daha sonra Beyaz Saray'a geÃ§ti.
Trump, Beyaz Saray'da BaÅŸkan Barack Obama ve eÅŸi Michelle Obama tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Obama ve Trump birlikte Ã§ay iÃ§tiler.
Trump ve Obama Ã§iftinin Beyaz Saray'daki kÄ±sa gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde halef ile selefin birbirlerine baÅŸarÄ± dileklerinde bulunduÄŸu belirtildi.Â
Obama ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± Trump ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± olmak iÃ§in Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±. Trump, BaÅŸkan Obama ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrÄ±larak Kongre binasÄ±na geldi.
Emlak milyarderi Donald Trump Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼nÃ¼n ve siyasetÃ§inin boykot etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revi Ã¼stlenecek. Trump yemin etmesinin ardÄ±ndan geÃ§it tÃ¶reni ile Beyaz Saray'a ulaÅŸacak.
UNESCO, geÃ§en yÄ±l sonu aÄŸÄ±r bombardÄ±mana hedef olan Suriyeâ€™nin tarihi Halep kentindeki tahribatÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu bildirdi
8 KasÄ±m 2016'daki seÃ§imleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki tÃ¶rende YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸyargÄ±cÄ± John Roberts'Ä±n huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± oldu
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralacak Donald Trumpâ€™Ä±n yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi New York'ta ve Washington'da protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi
Rusya ve Suriye, Tartus ÅŸehrindeki Rus deniz Ã¼ssÃ¼nÃ¼n geniÅŸletilmesini ve modernize edilmesini anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Ã¼lke genelinde yarÄ±n bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi
Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye konusunda farklÄ± seviyelerde sÃ¼rekli temas halinde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Astanaâ€™da 23 Ocak'ta yapÄ±lacak Suriye toplantÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. Muhalifler ve rejim, 6 yÄ±ldÄ±r ilk kez kapsamlÄ± doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
Fransa geÃ§en yÄ±l 20 milyar avroluk silah sanayi satÄ±ÅŸÄ± ile tarihinin en yÃ¼ksek ihracatÄ±nÄ± yaptÄ±
Bingazi kentinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere MÃ¼slÃ¼man Konseyi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Versi, MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ haberin dÃ¼zeltilmesini ve maÄŸdurlara tazminat Ã¶denmesini saÄŸladÄ±
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Baloch, "Gambiya'daki siyasi belirsizlik ve gerilim, binlerce kiÅŸiyi evlerini terk etmeye zorluyor. Gelecek bir kaÃ§ gÃ¼n kritik olacak. EÄŸer mevcut kriz Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lamazsa Ã§ok daha fazla kiÅŸi Ã¼lkeden ayrÄ±lacak" dedi
Nijerya'da bir kampÄ±n 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' bombalanmasÄ± sonucu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± resmi rakamlara gÃ¶re 90, baÄŸÄ±msÄ±z kaynaklara gÃ¶re ise 170'e Ã§Ä±ktÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby Gambiya mÃ¼dahalesi ile ilgili, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz." dedi
"Zakzaki, kamunun Ã§Ä±karlarÄ± ve gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lamaz ancak karÄ±sÄ± tutuklu deÄŸil ve kendi isteÄŸiyle Zakzaki'yle kalÄ±yor"
Tayvan lideri, geÃ§miÅŸi unutup Ã‡in ile yeni bir sayfa aÃ§mak istediklerini sÃ¶yledi
Endonezya uyruklu 3 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n, Ebu Seyyaf tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±