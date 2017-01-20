20:10, 20 Ocak 2017 Cuma

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± resmen Trump

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

8 KasÄ±m 2016'daki seÃ§imleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki tÃ¶rende YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸyargÄ±cÄ± John Roberts'Ä±n huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± oldu.

Trump Washington'taki tÃ¶renle yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± oldu. Kongre binasÄ±ndaki tÃ¶rende 70 yaÅŸÄ±ndaki Trump'tan Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence yemin etti.

Trump ve Pence yemin etmeden Ã¶nce Yemin TÃ¶reni BaÅŸkanÄ± bir konuÅŸma yaptÄ±.

ArdÄ±ndan yemin ederek baÅŸkan olan Donald Trump'ta bir konuÅŸma yaptÄ±..Â

Trump'un konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:Â

"ABD vatandaÅŸlarÄ± olarak ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k bir ulusal Ã§abanÄ±n parÃ§asÄ±yÄ±z. Ãœlkemizi yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±caÄŸÄ±z."

"Uzun zamandÄ±r Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir zÃ¼mre baÅŸkenten yÃ¶netimin meyvelerini topladÄ±. SiyasetÃ§iler zenginleÅŸti, vatandaÅŸlar fakirleÅŸti."Â

"Ã–nemli olan hÃ¼kÃ¼meti hangi partinin kontrol ettiÄŸi deÄŸil. Ã–nemli olan hÃ¼kÃ¼metin halk tarafÄ±ndan kontrol edilmesidir."



"ArtÄ±k deÄŸiÅŸim baÅŸlÄ±yor. Ãœlkemizin unutulmuÅŸ erkek ve kadÄ±nlarÄ± artÄ±k unutulmayacak. DÃ¼nyanÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸi bir hareketin parÃ§asÄ± olarak geldiniz."

"Amerika harika okullar, gÃ¼venli mahalleler ve iyi iÅŸ imkanlarÄ± istiyor. Bunlar son derece mantÄ±klÄ± talepler."

"BugÃ¼n ettiÄŸim yemin tÃ¼m AmerikalÄ±larÄ±a verdiÄŸim bir baÄŸlÄ±lÄ±k yeminidir. Onlarca yÄ±l yabancÄ± ÅŸirketleri gÃ¼Ã§lendirdik.On yÄ±llar boyunca baÅŸka Ã¼lkelerin ordularÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdik, kendi ordumuzu zayÄ±flattÄ±k. Trilyonlarca dolar harcayÄ±p baÅŸka Ã¼lkeleri zenginleÅŸtirdik. ArtÄ±k bu geÃ§miÅŸte kaldÄ±. Sadece geleceÄŸe bakacaÄŸÄ±z."



"Son nefesime kadar sizin iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸim. RefahÄ± zenginliÄŸi geri getireceÄŸiz. Yeni yollar, havalimanlarÄ± inÅŸa edeceÄŸiz. HalkÄ±mÄ±zÄ± iÅŸsizlik maaÅŸlarÄ±ndan kurtaracaÄŸÄ±z."

YEMÄ°N TÃ–RENÄ°NDEN Ã–NCE NELER OLDU?Â

Trump'Ä±n ilk duraÄŸÄ± Washington'daki ST John Kilisesi oldu. CumhuriyetÃ§i Donald Trump burada eÅŸi Melanie Trump'la birlikte dini tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.Â

KÄ°LÄ°SEDEN SONRA BEYAZ SARAY'DAÂ

Kilisedeki dini tÃ¶rene eÅŸi Melanie Trump'la katÄ±lan Donald Trump daha sonra Beyaz Saray'a geÃ§ti.

Ã‡AY Ä°Ã‡Ä°P BAÅžARI DÄ°LEDÄ°LERÂ

Trump, Beyaz Saray'da BaÅŸkan Barack Obama ve eÅŸi Michelle Obama tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Obama ve Trump birlikte Ã§ay iÃ§tiler.

Trump ve Obama Ã§iftinin Beyaz Saray'daki kÄ±sa gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde halef ile selefin birbirlerine baÅŸarÄ± dileklerinde bulunduÄŸu belirtildi.Â



Obama ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± Trump ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± olmak iÃ§in Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±. Trump, BaÅŸkan Obama ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrÄ±larak Kongre binasÄ±na geldi.

GEÃ‡Ä°T TÃ–RENÄ°YLE BEYAZ SARAY'A GEÃ‡ECEK

Emlak milyarderi Donald Trump Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼nÃ¼n ve siyasetÃ§inin boykot etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revi Ã¼stlenecek. Trump yemin etmesinin ardÄ±ndan geÃ§it tÃ¶reni ile Beyaz Saray'a ulaÅŸacak.